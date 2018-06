Formule E : Montréal et la mairesse Valérie Plante poursuivis pour 33 millions $

Les entreprises Montréal c’est électrique [MCE] et le propriétaire des courses de Formule E viennent de déposer une poursuite de 33 millions $ contre la métropole et la mairesse Valérie Plante pour avoir mis fin à l’événement malgré un contrat les liant.

« La décision de la mairesse Plante d’annuler le ePrix de Montréal était basée sur la fausse croyance que la Ville n’avait aucune obligation envers MCE et Formula E Operations limited [FEO], et qu’elle pouvait complètement ignorer les conséquences de ses gestes » peut-on lire dans le document de cour déposé ce jeudi en Cour supérieure du Québec.

Les deux organismes ne semblent toujours pas digérer la décision de la mairesse. Pour eux, débrancher le grand prix est un bris de contrat longuement négocié avec l’administration Coderre.

Dans le document de cour, les poursuivants indiquent qu’il était très clair que la Ville s’engageait à construire une piste de course au centre-ville de Montréal afin d’accueillir les bolides électriques en 2017, mais aussi en 2018 et 2019.

Or, après des ventes de billets décevants lors de la première édition, la mairesse de Montréal a remis en cause la tenue de la course au centre-ville. Elle a finalement mis une croix finale sur l’événement en décembre dernier, quelques minutes après avoir prévenu la FEO par téléphone, peut-on lire dans la poursuite civile.

« La Ville ne peut pas simplement s’échapper de ses obligations et annuler l’ePrix sans conséquence, et dire qu’elle n’est pas liée par la structure [MCE] qu’elle a créée, imposée et contrôlée sur une période de plusieurs années », indique le document de cour.

Les avocats de MCE et la FEO affirment d’ailleurs dans la poursuite qu’en décembre dernier, la mairesse avait admis qu’elle ignorait les conséquences financières de la fin de la Formule E à Montréal.

À moins d’un règlement à l’amiable, la poursuite sera présentée à un juge dans les prochaines semaines, au palais de justice de Montréal.