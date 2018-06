Le corps d'un homme retrouvé à Baie-Saint-Paul

La Sûreté du Québec (SQ) a découvert le corps d’un homme mercredi soir dans un secteur boisé de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, alors que le corps policier effectuait des recherches pour localiser un autre homme qui manque à l’appel depuis mardi.

C’est un maître-chien qui a fait la découverte du cadavre dans un boisé du parc du Gouffre, indique le porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau.

«Il s’agit d’un homme, mais nous n’avons pas d’âge, d’identité ou de provenance pour le moment», a-t-il spécifié.

La dépouille a été transportée au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal, afin d’identifier le défunt et de comprendre les causes du décès.

La SQ n’était pas en mesure de préciser si le cadavre présentait des marques de violence, ni quand la mort aurait eu lieu.

Une enquête est en cours. Selon la SQ, «à première vue», il n’y aurait aucun dossier actif d’homme disparu dans le secteur qui permettrait d’établir un lien avec le corps retrouvé.

Recherches pour retrouver un autre homme

Pendant ce temps, les recherches terrestres se poursuivent jeudi pour retrouver un homme dans la mi-vingtaine qui manque à l'appel.

Pierre-Luc Tremblay, 26 ans, de Baie-Saint-Paul, a été vu pour la dernière fois mardi en fin de journée alors qu’il marchait dans le quartier Tremsim de la municipalité.

La SQ a publié sa photo en plus de demander l’aide du public jeudi après-midi.

Photo courtoisie

Selon le corps de police, l’homme pourrait se trouver dans la région de Baie-Saint-Paul. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Des membres de l’unité d’urgence, un maître-chien et des enquêteurs de la SQ participent aux recherches.

Pierre-Luc Tremblay mesure 5 pi 6 po, pèse 150 lb, a les cheveux courts bruns, a les yeux pers et porte la barbe. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalon foncé et des bas blancs.

Ceux qui pourraient l’apercevoir sont priés de composer le 911. Pour transmettre de l’information de façon confidentielle, il est possible de joindre la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.