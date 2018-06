Les 50 ans du programme «J&I»

L’Université Laval lançait, lors de la session d’automne 1968, un programme de Journalisme et Information (J&I) rattaché à la Faculté des arts de l’époque. Le professeur Jacques Rivest avait donné le premier cours de ce programme sur « La communication » (IFN101), le 5 septembre, devant plus d’une quarantaine de personnes inscrites, dont plusieurs journalistes professionnels en exercice.

50 ans plus tard, le 5 septembre 2018, dans son cours « Éthique de la communication publique » (COM-3000B), Jacques Rivest donne rendez-vous à ces anciens étudiants et anciennes étudiantes qui seront accueillis par deux retraités, jadis inscrits à ce premier cours, le journaliste Léonce Gaudreault et le communicateur professionnel, Jean-Eudes Landry. Renseignements : écrivez à Jacques.Rivet@com.ulaval.ca

Petit Blanchon

Photo courtoisie

La 7e soirée Karaoké-bénéfice au profit de la Fondation Le Petit Blanchon, présentée le 31 mai dernier à LaScène Lebourneuf a couronné la ministre déléguée aux Transports et députée de la circonscription de Chauveau, Véronyque Tremblay, qui a soulevé la foule en chantant Ce soir on danse à Nazilan de Nanette Workman. Le chef Mario Martel a pour sa part remporté le duel qui l’opposait à Julie Couture de TVA Québec et Josey Arsenault du FM 93 avec la chanson Don’t stop Believin de Journey. La soirée a permis de récolter 50 625 $ au profit des enfants les plus vulnérables, victimes d’abus, de négligence et d’abandon. Sur la photo, de gauche à droite : Valérie Dion, associée chez Mallette ; le juge Jean-François Clément ; l’agricultrice et propriétaire des Sucreries DL, Natacha Lagarde ; la porte-parole de la Fondation, Claire Pimparé ; Jean-Paul Lachapelle, directeur général de la Caisse Desjardins des Rivières de Québec ; le chef Mario Martel et la ministre Véronyque Tremblay.

Société Huntington

Photo courtoisie

La 5e collecte de fonds pour la Société Huntington du Québec (souper spaghetti) s’est tenue à St-Apollinaire le 19 mai dernier avec la participation de 500 personnes. Une somme de 14,200 $ (profits de la soirée) a été remise à la Société Huntington pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie Huntington (MH), une affection cérébrale héréditaire mortelle. Chaque enfant né d’un parent atteint de la MH court un risque de 50 % de partager le même sort. Sur la photo, le comité organisateur : Danièle Bouret, intervenante sociale de la Société Huntington de l’Est-du-Québec ; Lucien Bergeron, du groupe musical « TingTon » ; Céline Noel, Sylvie Duchesneau et Carole Demers (absente sur la photo Micheline Lamontagne).

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Le 14 juin 1958, Yvette Breton et Pierre-Yves Blouin convolaient en justes noces. Toujours unis 60 ans plus tard, ils célébreront aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage en compagnie de leurs enfants, petit-enfant et famille. Fait qui ajoutera de la magie à ce bel événement, leur petit fils Mathieu Blouin et Ariane T. Pothier célébrera leur 1er anniversaire de mariage.

Anniversaires

Photo courtoisie

Donald Trump (photo), 45e président des É.-U., homme d’affaires et promoteur immobilier américain, 72 ans... Éric Desjardins, défenseur de la LNH (1988-2006) avec le Canadien de 1988 à 1995, 49 ans... Steve Bégin, ex-attaquant de la LNH, 39 ans... Steffi Graf, ex-joueuse de tennis professionnelle, 49 ans...Isabel Richer, comédienne et actrice, 52 ans... Eric Heiden, patineur de vitesse américain, 60 ans... Boy George, chanteur, musicien et disc jockey britannique, 57 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 juin 2017. Don Matthews (photo de gauche), 77 ans, ancien entraîneur-chef des Alouettes de Montréal et de la LCF... 2017. Keith Robinson (photo de droite), 61 ans, le « parrain » de l’Intellivision... 2016. Gilles Lamontagne, 97 ans, maire de Québec de 1965 à 1977... 2016. Robert Després, 91 ans, président du conseil des fiduciaires de Le Fonds de placement immobilier Cominar... 2014. Gaston Drapeau, 71 ans, ex-entraîneur de plusieurs équipes de la LHJMQ.