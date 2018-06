Patrice Michaud tire son épingle du jeu

Pour sa huitième participation aux Francos en autant d’années, Patrice Michaud a finalement eu l’occasion de fouler la grande scène de la place des Festivals, jeudi soir, devant une foule d’admirateurs courageux venus l’encourager malgré le froid et la pluie. Les conditions n’étaient pas idéales, mais le chanteur en a fait fi et nous a offert une prestation haute en couleur et marquée de plusieurs hits.

Les Magestiques

C’est après nous avoir parlé de son grand-père Bertrand, après 40 minutes de concert, que le chanteur et sa bande se sont métamorphosés en Les Magestiques, un groupe « inventé » que l’artiste rêvait de faire vivre sur scène. En quelques minutes, le public a été transporté à la fin des années 1950. Lunettes soleil sur le nez, les musiciens qui arboraient des vestes à paillettes rétro se sont lancés dans cette « folie » avec Julie revient. Julie s’en va.

Bonifiée

Pour les besoins de son nouveau spectacle, Patrice Michaud a cru bon bonifier la formation musicale qui l’accompagnait lors de ses concerts en salles, au cours des derniers mois. Sur scène, il était donc accompagné de ses musiciens habituels (basse, guitare, claviers et batterie), mais aussi d’un saxophoniste, d’un tromboniste et d’une trompettiste. À leurs côtés, il a offert principalement des pièces tirées de ses deux derniers albums. C’est d’ailleurs le succès Kamikaze qui a lancé ce bal de 90 minutes.

Ironie

C’est dans une ambiance nous rappelant davantage l’automne que la belle saison (même si la pluie a cessé juste avant le début du spectacle) que le musicien a lancé sa tournée estivale. Même si nous sommes persuadés, vu sa grande popularité, que la place des Festivals aurait été pleine à craquer, en d’autres circonstances, la foule présente pour l’occasion s’est montrée enthousiaste et réceptive, ce qui a compensé les caprices de dame nature.

Invités

Yann Perreau et Alex Nevsky se sont invités sur le spectacle pour le plus grand bonheur de la foule. C’est avec Le président danse autrement que le premier a fait son entrée avec une tonne d’énergie, lui qui a aussi présenté C’est beau comme on s’aime aux côtés de l’hôte de sa soirée et de ses musiciens. Quant à Alex Nevsky qui, tout comme M. Perreau, avait revêtu la même tenue que Les Magestiques, il a présenté ses succès Les coloriés et On leur a fait croire devant une foule qui s’est même permis de danser et de chanter en chœur avec lui.

LE VERDICT

Patrice Michaud a connu une dernière année exceptionnelle et c’est avec un spectacle qui a tout pour plaire à un large public qu’il visitera différentes villes de la province, au cours des semaines à venir. Malgré des conditions qui étaient loin d’être idéales, jeudi soir, le musicien a su transmettre son énergie et sa bonne humeur au public, qui lui a somme toute bien rendu.