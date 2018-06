Programme double parfait pour les Capitales

Ryan Searle a livré une performance sans faille au monticule et les Capitales l’ont emporté 1-0 sur les Champions d’Ottawa pour balayer le programme double entre les deux équipes disputé jeudi soir au Stade Canac. Quelques heures plus tôt, les locaux s’étaient imposés 3-2.

Utilisé pour la totalité de la rencontre de sept manches, l’artilleur australien s’est chargé des frappeurs adverses en retirant sept d’entre eux sur des prises tout en ne leur concédant que trois coups sûrs et deux buts sur balles. Tout ça devant les yeux de sa copine, fraichement débarquée à Québec!

Photo Jean-François Desgagnés

«Ma copine vient d’arriver d’Australie et en plus, c’était son anniversaire! Une fois de plus, mes coéquipiers ont été extraordinaires derrière moi et je peux compter sur deux excellents receveurs en Maxx Tissenbaum et Adam Ehrlich», a lancé Searle, toujours aussi humble.

Déjà reluisante, sa moyenne de points mérités est désormais de 1,39 en 32 manches et un tiers.

Photo Jean-François Desgagnés

«Searle a gagné le match à lui seul! On avait perdu trois de nos quatre derniers matchs, alors ça nous les prenait et c’était une grosse journée pour nous. Quatre points en deux matchs, ça montre comment notre équipe est bâtie», a renchéri le gérant Patrick Scalabrini au sujet de la bonne besogne de ses lanceurs et de sa défensive depuis le début du calendrier.

James McOwen a produit le seul point sur un simple au champ gauche à la manche initiale qui a permis à Yordan Manduley de croiser la plaque.

Photo Jean-François Desgagnés

Fontaine opportuniste

Dans le premier rendez-vous, Lachlan Fontaine avait trouvé une bonne façon de regagner la confiance de son entraîneur en frappant le coup sûr victorieux en fin de septième manche dans un gain de 3-2.

Mis de côté lors des 11 dernières rencontres en raison d’un surplus de joueurs, Fontaine retrouvait sa place à la suite du départ temporaire de Kalian Sams pour la naissance de son deuxième enfant.

L’athlète de North Vancouver s’est élancé à un retrait alors qu’Edgar Lebron ne se trouvait qu’à 90 pieds du marbre. Son simple au champ droit n’a donné aucune chance au voltigeur. Lebron avait profité d’une balle passée pour atteindre le troisième cousin après avoir remplacé Adam Ehrlich qui s’était rendu au deuxième à l’aide d’un double.

Photo Jean-François Desgagnés

«Je ne sentais pas de pression, j’étais confiant en revenant dans l’alignement. Je ne voulais que frapper un ballon sans trop en faire. Adam avait réussi une superbe claque. Et si je ne faisais rien, il ne se passait rien», a exposé Fontaine, neuvième puis huitième dans le rôle offensif, hier.

Scalabrini s’est réjoui pour celui qui en est à sa troisième saison avec la formation de la Ligue Can-Am de baseball indépendant dont la fiche est désormais de 16 victoires et 10 revers.

«Fontaine est demeuré extrêmement positif pendant qu’il était inactif et il s’est relevé. Lui et Adam se cherchaient [au bâton] alors que ce sont deux gars aimés par leurs coéquipiers», a encensé l’instructeur-chef.

La victoire a été portée à la fiche de Trevor Bayless, qui a remplacé Lazaro Blanco à partir du sixième acte. Le grand Cubain (2-1) n’a toujours pas signé de «W» devant ses partisans cette saison.

Photo Jean-François Desgagnés

De la rare visite

Les Capitales amorceront une série de trois matchs à domicile contre le Stockade de Salina, l’équipe itinérante de la Can-Am, dès 19 h 05, ce soir. Au moment d’envoyer ces lignes, les représentants du Kansas se pavanaient avec une fiche de 1-4 après avoir subi une dégelée de 8-2 dans le match initial d’un programme double à Trois-Rivières.