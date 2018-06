Régis Labeaume estime que les projets de monorail sont « laids ». Le maire ne croit pas non plus aux « miracles » ni aux chiffres avancés par les peddlers qui proposent des projets de transport collectif à faible coût.

Surpris d’apprendre dans nos pages, hier matin, les détails d’un projet de métro aérien potentiellement moins coûteux que le projet de tramway et trambus, le maire s’est enflammé et a servi une mise en garde aux citoyens qui auraient pu être séduits par les attraits d’un tel système de transport.

Plusieurs projets de monorail ont déjà été présentés à la Ville. Même si le projet spécifique de PwC et Arup ne s’est jamais rendu sur son bureau, l’option du monorail a été analysée par le Bureau de projets sur le réseau de transport structurant, assure-t-il.

« Le monorail, ce n’est pas moins cher, c’est laid et c’est invasif. On est passés au travers de cette hypothèse-là [...] Les miracles, ça n’existe pas », a-t-il martelé, convaincu d’avoir fait le bon choix avec le tramway et d’avoir sélectionné la solution optimale pour Québec au moindre coût.