Québec comme tremplin

Libéré par l’organisation des Twins du Minnesota à sa demande, le nouveau joueur des Capitales, T.J. White, ne s’est pas fait prier pour mettre le cap sur Québec, où il effectuait ses débuts dans le baseball indépendant, jeudi soir.

De son prénom Taylor Joseph, le natif de Las Vegas s’est entendu avec la formation de la Ligue Can-Am dans l’espoir de relancer sa carrière, qui n’a pas pris la trajectoire désirée à 26 ans.

L’ancien des Capitales Marcus Knecht, un bon ami à lui, lui avait déjà chanté les louanges de la Vieille Capitale, ce qui a facilité sa décision quand l’ouverture s’est dessinée par l’entremise de son agent, Blake Corosky, avec lequel le gérant Patrick Scalabrini entretient une bonne relation.

« On a joué ensemble il y a quelques années et c’est un très bon ami à moi. Il m’a dit que les gens étaient formidables, que c’était une bonne ligue et que le stade était beau. C’est ce que j’ai pu constater depuis que je suis ici », a mentionné le joueur d’avant-champ, le sourire aux lèvres, avant le programme double de jeudi soir au Stade Canac.

En plus de White, Corosky représente les intérêts de Maxx Tissenbaum, Sean Donatello et Brett Lee chez les Caps, en plus de ceux du lanceur Andrew Albers, qui a atteint les majeures quelques années après son passage à Québec. Scalabrini a ajouté White à l’effectif dans l’espoir de compter sur ses services jusqu’à la fin de la campagne.

En dents de scie

La venue d’espoirs au sein du club AA des Twins à Chattanooga, combinée à un ralentissement de sa part a nui à sa cause, selon lui. En trois saisons à ce niveau, l’Américain a obtenu 169 coups sûrs (,242), dont 18 circuits, et produit 101 points, mais sa moyenne à la plaque depuis le début de la présente campagne ne s’élevait qu’à ,187 (25 en 134) avec quatre longues balles.

« J’ai bien commencé, mais je suis tombé dans une mauvaise passe et ils ont mis de jeunes espoirs devant moi. J’avais besoin de donner un nouveau souffle à ma carrière et ils m’ont donné la chance de le faire. On verra ce qui arrivera pour moi, mais l’important est de jouer au baseball quand tu peux continuer à jouer. Mon but ultime est de retourner dans le baseball affilié pour essayer de percer dans les ligues majeures », a souligné ce choix de 18e ronde en 2014.

Fan de hockey

Même s’il n’a pas passé l’ensemble des derniers mois dans sa ville natale, le nouveau venu a pu constater toute l’effervescence suscitée par l’arrivée d’une franchise de la LNH dans la capitale du jeu.