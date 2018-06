RTC: tous les transports sur une même application en 2022

Les usagers du RTC pourront planifier et payer leurs transports à partir d'une même application dès 2022. Et le réseau commencera à se doter de véhicules 100% électriques à partir de 2025.

Le Réseau de transport de la capitale a présenté jeudi son plan stratégique 2018-2027.

Le cœur du plan est la «mobilité intégrée», vers laquelle veut se tourner le RTC. Aujourd'hui, admet le directeur général Alain Mercier, c'est «compliqué» pour l'usager de se retrouver parmi toute l'offre de transport en commun.

On veut faciliter la vie des citoyens. Ainsi, dès 2019, on passera au paiement mobile. À partir de 2022, les usagers auront la possibilité de planifier tous leurs déplacements à partir d'une même application. Les services intégrés seront multiples.

Un usager qui part de chez lui pourra ainsi préparer son trajet entre sa maison et son travail. Il aura la possibilité de tout planifier avec la commande d'un taxi, l'utilisation d'un autobus, le vélo-partage, le covoiturage, l'auto-partage, le traversier, et éventuellement le tramway et le trambus. Il paiera le tout sur son téléphone intelligent.

Également, le RTC prévoit commencer à acheter des autobus entièrement électriques en 2025. Le réseau devrait être complètement électrifié en 2040.

D'ici là, on modifiera les centres d'opération, on adaptera les infrastructures sur le terrain, on révisera les parcours. Le Métrobus 807 sera la première ligne complètement électrifiée.

Les investissements nécessaires pour arriver à réaliser ces projets sont de 81 millions $ par an, soit 810 millions $ sur 10 ans, pour le maintien et le développement des actifs. En ce moment, le réseau coûte 65 millions $ par an.

Le RTC soutient que la mise en place du réseau de transport structurant, au coût de 3 milliards $, permet une économie puisque le réseau actuel aurait coûté 1,3 milliard $ à maintenir sans le tramway, avec un rendement inférieur en terme d'achalandage.