La police de Montréal tente de retrouver une dame qui aurait peut-être aperçu le jeune Ariel Jeffrey Kouakou l’avant-midi de la journée de la disparition du garçon, le 12 mars dernier.

« Nous avons récemment reçu une information comme quoi cette femme, qui fumait une cigarette sur le bord des berges au parc des Bateliers, entre 11 h et 11 h 30, aurait pu voir Ariel cette journée-là. Si cette personne se reconnaît, on aimerait qu’elle communique avec la police », a indiqué l’inspecteur Ian Lafrenière, chef de la Division des communications au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Noyade

La thèse de la noyade est toujours la piste principale étudiée par les enquêteurs, alors que le petit garçon de 10 ans est porté disparu depuis trois mois.

«Si on peut parler avec cette dame, on espère que ça permettrait de faire avancer l'enquête. Probablement qu'elle ne nous conduirait pas à son corps, mais peut-être qu'elle possède un micro-détail qui permettrait de faire avancer. On se doute qu'elle ne l'a pas vu tomber à l'eau, mais quand même», estime M. Lafrenière, qui précise que «tout porte à croire que c'est accidentel, même si on garde les autres portes ouvertes».

Pour la police, l'important est de «pouvoir donner des réponses à la famille éprouvée».

Jamais abandonné

« Contrairement à ce que certains peuvent penser. Nous n’avons jamais abandonné l’enquête. On poursuit nos recherches», soutient le chef de la Division des communications du SPVM.

Des plongées ont notamment été effectuée dans une baie de la rivière des Prairies, entre les rues Waverly et Tolhurst, le 31 mai dernier.

«C'est un endroit où malheureusement, lorsque des gens tombent à l'eau, on peut retrouver des corps. Ça a été négatif », se désole M. Lafrenière.

Rappelons que le jour de sa disparition, le petit Ariel avait quitté son domicile pour se rendre chez un ami, qui était toutefois absent. Il était vêtu d’un manteau noir à capuchon, d’un pantalon gris et de souliers jaunes de marque Adidas

Il mesure 1 m 40 cm, pèse 40 kg, a la peau, les yeux et les cheveux noirs et parle français.