GABOURY, Rita



Au CHUL, le 10 juin 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rita Gaboury, épouse de feu monsieur Raymond Miller, fille de feu madame Marguerite French et de feu monsieur Joseph Gaboury. Elle demeurait à Sillery.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule dimanche 17 juin 2018, de 19h à 22h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Michel de Sillery. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Ginette Giroux), Francine (Rosaire Therrien) et Jean (Julie Légaré); ses petits-enfants: Stéphanie, Isabelle (Carl Breton) Miller, Francis (Nadia Hinse), Caroline (Sylvain Archetto) Therrien; son arrière-petite-fille qu'elle adorait Simone Hinse Therrien; son copain des 20 dernières années Mr Raymond Fiset ainsi que ses enfants; ses belles-sœurs: Huguette Guay et Françoise Miller) feu Roland Foisy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédée: Jos, Jean-Paul et Jacqueline. La famille désire remercier la Dre Sandra Del Degan pour sa disponibilité en tout temps. Le Dr Benoît Dubuc pour les bons soins et l'écoute. Les infirmières de la cardiologie pour leur soutien envers la famille, ainsi qu'au Dre Lucie Beaulieu qui a permis le maintien à domicile. Un merci à ceux et celles qui nous ont accompagnés tout au long de la maladie de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.