4 raisons d’adopter le chenin blanc

Alors que la journée internationale du chenin blanc s’est tenue hier, le 15 juin, c’est l’occasion d’en apprendre plus sur ce cépage que l’on retrouve en France, mais surtout en Afrique du Sud, capitale mondiale avec plus de 17 000 hectares en culture.

Beaucoup de variétés

Le chenin sud-africain offre différentes variantes, du vin frais et fruité au vin somptueux et complexe. Il présente une polyvalence et un corps remarquables, avec les notes fruitées et l’acidité requise pour s’accorder avec de nombreux mets, mais une douceur qui permet d’en déguster plusieurs verres sans être agressés par son acidité ou son intensité.

Une belle offre au Québec

À la SAQ, les bouteilles de chenin blanc sud-africain ont la part belle : une quarantaine de bouteilles issues de 27 vignobles différents.

Photo courtoisie, Wines of South Africa

Le plus populaire, et accessoirement le moins cher, est sans contredit le Robertson Winery Chenin Blanc, qui s’est classé d’ailleurs au 8e rang des vins les plus vendus à la SAQ en 2017.

Une fourchette de prix

Les prix oscillent de 9,60 $, pour le très populaire Robertson Winery Chenin Blanc, à plus de 90 $ pour les bouteilles plus haut de gamme de la maison Mullineux. Il faut savoir que la moitié des chenins blancs sud-africains vendus à la SAQ sont abordables, puisqu’ils sont sous la barre des 20 $. Le Ken Forrester Petit Chenin Blanc, à 13,75 $, est très populaire. Le Man Vintners Chenin Blanc Free-run Steen 2017, arrivé sur les tablettes la semaine dernière, offre également un excellent rapport qualité-prix.

De beaux accords

Les fruits de mer et les poissons s’accordent très bien avec le chenin blanc. Cela tombe bien, c’est la saison des homards ! Dégustez ce cépage avec des ceviches, des huîtres, mais aussi un filet de tilapia ou de morue en papillote. On l’accorde aussi souvent avec les fromages et les plats à base de crème (fettucine alfredo, par exemple) puisque l’acidité du chenin vient « couper » le gras.