62 000$ pour la Fondation CERVO

La Course pour les femmes PHARMAPRIX AIMEZ.VOUS., qui a eu lieu le dimanche 3 juin, sur le site de Pointe-aux-Lièvres, a réuni 650 participants venus courir pour la santé mentale. L’événement a recueilli 62 000$ au profit de la Fondation CERVO, permettant ainsi aux soins, à la recherche et à l’enseignement en santé mentale et en dépendances, d’être à la hauteur des attentes des personnes touchées et de leurs familles.

Cet événement sportif incontournable des six dernières années rejoint 22 000 Canadiens et Canadiennes dans 17 régions à travers le pays. Saviez-vous qu’au Québec, tout comme dans l’ensemble du Canada, une personne sur cinq est aux prises avec une maladie mentale? Il est par ailleurs démontré que la pratique régulière de l’activité physique est liée à une meilleure santé mentale. Voilà pourquoi, dans la région de Québec, cette course s’associe à la Fondation CERVO.