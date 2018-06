BOULANGER, Jean-Louis



À l'Hôpital de la région de Thetford, le 13 juin 2018, est décédé à l'âge de 94 ans et 3 mois, M. Jean-Louis Boulanger, époux en première noces de feu Gilberte Bolduc et en secondes noces de feu Monique Cliche, domicilié à la Seigneurie St-Martin de Thetford Mines. Il était le fils de feu Alphonse Boulanger et de feu Arcélia Neault. Il laisse dans le deuil ses enfants: Donald C. conjoint de Josette Gilbert, Alain conjoint de Francine Rouleau, Serge conjoint de feu Sylvette Tardif, André, Marc, David conjoint de Louise Poudrier et Claude. Il demeurera également dans le doux souvenir de ses 11 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. De la famille Boulanger, il était le frère de feu Ernest époux de feu Anita Létourneau, feu Donat époux de feu Rose-Alma Poirier, feu Paul-Émile époux de feu Cécile Lapointe, feu Rita épouse de feu Gérard Vigneault, feu Antoinette, feu Laurette épouse de feu Roméo Poirier, feu Thérèse épouse de feu Émile Hamel, feu Monique et de Denise épouse de feu Raymond Mailhot. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Bolduc et Cliche, ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le dimanche 17 juin de 14 à 16 h et de 19 h à 21 h 30 ainsi que le lundi 18 juin à compter de 10 h auLa famille désire remercier les propriétaires et le personnel de la Seigneurie St-Martin de même que le personnel du troisième étage de l'Hôpital de la région de Thetford pour leur respect et leur délicatesse envers leur père. La famille a confié la direction des funérailles à la