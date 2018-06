Allo, les roux!

Aujourd’hui et depuis une cinquantaine d’années, je suis blond, mais avant, j’étais roux. Pas facile. On se fait écœurer à fond, mon Léon. Dans mon enfance, j’étais prêt à me battre lorsqu’on m’appelait « carotte ». L’insulte suprême qui s’ajoutait aux points de rousseur sur mon front, mon nez et ailleurs. Aujourd’hui, j’adore les rousses, et surtout quand elles ont ces petites taches si sensuelles.

Quand on n’est pas roux, on ne sait pas, mais quand on l’est, on vit une certaine forme de racisme parce qu’on est une minorité. Seulement 2 % des habitants de la planète sont roux, et ils vivent surtout en Écosse et en Irlande. Souvent, dans nos écoles, des enfants aux cheveux roux sont victimes d’intimidation.

Et il y a aussi le mythe de la femme qui serait plus sexuelle parce qu’elle est rousse. Est-ce vrai ? Dur à vérifier, mais le professeur allemand Werner Habermehl, qui a publié les résultats d’une analyse auprès d’une centaine de femmes, révèle que les rousses font plus souvent l’amour et ont plus de partenaires. Il existe d’ailleurs une expression anglaise qui dit : « Red on the head, fire in the bed. »

Les 2 %

Rassemblons-nous et protégeons-nous, les roux. Nous sommes dans la catégorie qui a le moins de risques d’avoir des cheveux gris. Et saviez-vous que les roux produiraient deux fois plus de vitamine D que les autres ? Il existe un festival annuel des roux à Breda, aux Pays-Bas. Des roux de 80 pays se donnent rendez-vous début septembre.

Christophe Colomb, Van Gogh, Winston Churchill, Rusty Staub, Isabelle Boulay, Kate Winslet, Bill Gates, Obélix et Youppi étaient ou sont des roux...

...De même en passant

Quand ça va mal. Un concessionnaire d’Égypte vient de rappeler 200 000 chameaux.

Une vache sado-maso peut-elle donner de la crème fouettée ?

Réunion de parents pour 30 élèves, c’était complet. 120 parents.

Menuisier est expert en finition. Un vrai corderon bleu.

Chez Bombardier, un gars obtient une prime de départ, même s’il était parti juste une heure.

Un des plus lents dans l’évolution aura été le hot-dog. Il marche encore à la vapeur.

Évadé dans District 31, Laurent Cloutier serait caché avec Jeanne Biron d’Unité 9 et Le Siffleux des Pays d’en haut.

À demain

Reprise, mettons.