Amour fraternel

« On est très proches et très différentes. On s’épaule l’une l’autre, car nous n’avons pas les mêmes forces ou les mêmes faiblesses. Mais pour moi, ça reste ma petite sœur et mon bébé, même si elle est une femme que j’admire et qui m’inspire », confie-t-elle, lors de l’annonce des nominations des prochains Gémeaux.