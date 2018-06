André Mathieu : un hommage à la hauteur

Il y a 50 ans et dans le dénuement le plus complet, le génial pianiste montréalais André Mathieu disparaissait.Son parcours fulgurant, surtout comme adolescent, puis ignoré par une certaine élite aura eu raison de son talent d’interprète et de compositeur. Avec Vic Vogel

comme chef de file (Les Jeux olympiques de Montréal), puis le pianiste Alain Lefèvre

qui s’est débattu avec peu de moyens pour faire ressurgir l’image de cette icône oubliée, le travail commence à porter fruit.



Alain, Diane et Jean-Philippe

Pour cet hommage émouvant, dans le cadre des fracofolies de Montréal et sous le signe du Québec, Alain Lefèvre avait réuni les chanteuses Diane Dufresne, Catherine Major, Florence. K, avec une forte partie orchestrale sous la direction de Jean-Philippe Tremblay et l’Orchestre de la Francophonie. Pour la poésie, ce fut Diane Dufresne

qui remporta la palme. Malgré une apparition plutôt courte, quelle voix qui vient directement vous chercher aux tripes. De la puissance à l’état brut qui par directement du sol pour s’épanouir, et faire passer un fluide d’émotions qui fait bien défaut de nos jours. Nous lèverons aussi notre chapeau au jeune chef d’orchestre Jean-Philippe Tremblay qui a parfaitement mené ses troupes, aussi jeunes soient telles ! Ils sont brillants, ces futurs solistes et particulièrement le trompettiste solo, avec un « big fat sound » à la Conrad Gozzo.

Comme toujours, Alain Lefèvre fut impérial. Si la rhapsodie romantique m’a laissé un peu sur ma faim, le Concerto no 3 fut enlevant, « allumé », avec des clins d’œil évidents aux compositeurs américains qui firent les belles heures de Broadway.

En somme, ce fut une soirée réussie, touchante avec un Marc Labrèche toujours aussi drôle et caustique qui faisait le lien entre les pièces.