Ariane Moffatt n’est pas une amatrice

Mais on dira aussi amatrice, ce qui peut surprendre, et compositrice, entre autres, comme mentionné plus tôt. Dans le monde francophone, le Québec est le chef de file de la féminisation des mots. Bien que... On vante l’expertise unique du Québec en matière de féminisation linguistique et le Belge, le Français acquiescent en ajoutant que même les noms masculins sont qualifiés par des adjectifs féminins. Que veulent-ils dire ? « C’est bien ici qu’on dit “toutes les avions”, “toute l’été”, “toutes les hommes sont prêtes”, etc. ? » Oups et re-oups !