Bientôt une nouvelle recrue pour le clan Price?

« Je crois que c’est important que les enfants aient un frère ou une sœur. En grandissant, j’ai adoré avoir une sœur et j’espère que ce sera le cas pour Liv. C’est dans nos plans prochainement. On aimerait avoir plus d’enfants, c’est certain », confie le joueur de hockey au cours d’une entrevue téléphonique pour la campagne paternité Dove Men+Care avec Le Journal, mercredi dernier.

« Particulièrement les premières années, on est totalement dévoué et cela peut être un peu un défi, surtout lorsqu’on est fatigué. Mais c’est important de rester patient. C’est sûr que nos passe-temps sont mis de côté et c’est normal. On est beaucoup plus conscient des actions qu’on fait parce qu’on a des responsabilités », explique-t-il.