Conciliation bébé-boulot

Plus discrète dans les événements mondains depuis la naissance de son premier enfant, Léon, Marie-Soleil Dion a profité de l’annonce des nominations aux prochains Gémeaux pour donner des nouvelles de son bambin.

« Il va bien. Il a sept mois et il est top shape », déclare-t-elle.

Pour ce qui est de la conciliation travail-famille, la comédienne et son conjoint Louis-Olivier Mauffette peuvent compter sur l’aide précieuse de leurs proches.

« On est très occupés. Mon chum a décroché un rôle dans L’Échappée et il fait Les dieux de la danse. Ma mère nous aide et les beaux-parents aussi. Une chance qu’on les a », confie-t-elle avec un sourire.