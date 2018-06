TREMBLAY, Denise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 1er juin 2018, à l'âge de 83 ans, nous a quittés madame Denise Tremblay. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean- Thomas Tremblay et elle demeurait aux Éboulements.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) auMadame Denise Tremblay laisse dans le deuil, ses enfants: Constant (Anne Tremblay), Guylaine (Robert Tremblay), Claudine (Christian Gaudreau), Ghislain (Chantal Tremblay); ses petits-enfants: Mylène (Rémy Simard), Thomas (Marilou Castonguay ), Philippe, Marc- Antoine, Charles, Laurianne, Mélissa, Stéphanie, Jean-Luc; ses arrière-petits-fils; Jordan, et Richard Simard; sa sœur Lisette (Émilien Gagnon), son frère Jean-Arthur (Dorothée Tremblay ) et Gaétane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay; ses filleules et filleul; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un sincère remerciement au docteur Leblanc urgentologue et au docteure Anne Paquette, H.E.J. un merci tout spécial à son médecin traitant le docteur Gaétan Dallaire. Merci également au personnel du C.L.S.C pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fabrique de la paroisse St-François-d'Assise communauté des Éboulements. Formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la