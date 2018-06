Des auditions party!

Les auditions pour la nouvelle téléréalité de TVA, XOXO, une émission nouveau genre axée sur le luxe, le glamour et les réseaux sociaux, ont été lancées vendredi à Québec sur le coup de 17 h, et se poursuivaient jusqu’à tard dans la soirée.

La production souhaite ainsi dénicher des candidats qui tenteront de trouver l’amour, l’automne prochain, en vivant une vie de rêve.

Trois conseillers seront là pour les épauler dans leur quête d’amour et de popularité : Olivier Primeau, propriétaire du Beachclub, Elisabetta Fantone, peintre et comédienne, ainsi que le styliste montréalais Cary Tauben, ami de Paris Hilton, qui étaient présents vendredi aux auditions pour discuter avec les potentiels candidats.

Les auditions sortent de l’ordinaire. Elles se déroulent sous forme de party, où les gens peuvent échanger entre eux et avec les trois conseillers. « La marche à suivre pour les candidats est différente. C’est festif, c’est le party. Tu viens te faire du fun, et en passant, il y a des auditions. Il y a une audition traditionnelle (devant trois juges), mais aussi un party », a expliqué Olivier Primeau.

Personnalités fortes

La production cherche 18 filles et cinq garçons. Le trio cherche des personnalités fortes... et qui aiment les réseaux sociaux. « Je cherche du monde qui s’assume dans le fait d’aimer les réseaux sociaux et le luxe, poursuit Olivier Primeau, qui se décrit comme un fan fini de téléréalité. C’est très 2018 comme émission, très moderne, très axée sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas une téléréalité qu’on a déjà vue. »

Quant au sympathique Cary Tauben, qui perfectionne actuellement son français en vue des tournages cet automne, il cherche « quelqu’un qui veut trouver l’amour avec style, mais qui ne sera pas seulement là pour le lifestyle », a-t-il commenté vendredi.

« Je ne veux pas de filles en plastique. Je veux des filles vraies, naturelles », a-t-il ajouté.

Pour l’amour

Elisabetta Fantone, qu’on a connue dans Loft Story, est heureuse de participer à une téléréalité dans un rôle complètement différent. « Je souhaite dire aux candidats de rester eux-mêmes, d’en profiter et d’être dans le moment et de se respecter. Il faut penser à l’après-téléréalité. »

La production attendait en soirée plusieurs candidats sur la Grande Allée. Oui, il y a le luxe et le glamour, mais les deux candidates rencontrées vendredi, Noémie, 20 ans, et Maëlle, 19 ans, étaient prêtes à tout pour trouver l’amour.

« On auditionne parce qu’on est pas mal curieuses comme filles, c’est un concept nouveau, a commenté Noémie. Mais clairement pour l’amour aussi. On est prêtes à se battre, on est féroces ! »

Le couple gagnant de XOXO remportera 100 000 $, un condo à Miami pour une période d’un an, et un accès privilégié aux événements les plus jet-sets de la planète.

Faits saillants : les auditions pour XOXO se poursuivent samedi au Dagobert, entre midi et 22 h.