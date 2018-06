Des chevaux au Stade olympique

Cet été, il est impliqué dans l’International Bromont avec Roger et Mario Deslauriers. Le même Mario qui avait terminé quatrième aux Jeux olympiques de Los Angeles et de Séoul avec son cheval Aramis.

Mais Dumontier, maintenant solidement assis sur son Grand Prix, vise beaucoup plus grand. Il a conclu cette semaine une entente avec la RIO et il espère présenter en octobre 2019 au Stade olympique, une épreuve des Longines Masters. Les trois premières Coupes sont présentées à Hong Kong, Paris et New York. Montréal serait la quatrième ville du circuit de prestige : « C’est un projet qui progresse bien, a-t-il expliqué hier. J’ai assisté au Masters de New York au Nassau Coliseum. L’épreuve dure quatre jours et l’aréna était bondé.