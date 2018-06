Des cordes d’escalades sèment l’inquiétude à Wendake

Des cordes d’escalade laissées sur une paroi rocheuse le long de la rivière Saint-Charles ont semé l’inquiétude, vendredi après-midi, à Wendake, faisant craindre le pire pour le propriétaire de l’équipement.

Les pompiers ont été appelés sur place vers 17h23 après qu’un homme ait fait part de son inquiétude quant à la présence de cordage d’escalade au flanc d’un cap rocheux, près de la chute Kabir Kouba. Selon lui, le propriétaire des cordes avait l’habitude de les ramener avec lui après les avoir utilisées, lui faisant redouter une chute dans les eaux de la Saint-Charles.

Une vingtaine de pompiers des unités GRIMP et nautique ont été déployés. Un périmètre a été érigé dans le secteur du parc Chauveau et la rivière a été finement ratissée. Les policiers de Wendake et de Québec ont aussi été mis à contribution. Les recherches terrestres n’ont cependant rien donné.

Finalement, plus de deux heures plus tard, le propriétaire de l’équipement d’escalade a été rejoint par téléphone. Il se trouvait bien en sécurité à Trois-Rivières. Il avait laissé son cordage sur place volontairement.

Les différentes autorités se sont démobilisées à 19h47.