Des ustensiles sales pour servir le riz

Le ménage et le lavage des ustensiles de cuisine n’étaient pas le fort des employés du restaurant Les 8 Trésors, qui a écopé d’une sévère amende en avril dernier, la troisième en autant d’années.

L’établissement situé sur le Grand Boulevard, à L’Île-Perrot, en Montérégie, a reçu plusieurs avertissements à la suite de visites d’inspectrices du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) en 2016.

Mais c’est une visite des inspectrices en novembre de cette année-là qui a poussé le bouchon trop loin et qui a convaincu un juge de mettre à l’amende le restaurant asiatique pour 2000 $.

Photo courtoisie

À ce moment, la représentante de l’État avait pu constater plusieurs manquements aux règles élémentaires d’hygiène.

Par exemple, un employé qui avait fait tomber une cuillère de service sur le plancher « collant sous [les] pas » l’a ensuite utilisée pour servir du riz après l’avoir tout simplement laissée quelques minutes dans un évier vide.

Quelques mois plus tôt, en août 2016, c’est la saleté accumulée à plusieurs endroits de la cuisine qui avait attiré l’attention de l’inspectrice.

Photo courtoisie

Coulisses séchées

« Coulisses collantes et séchées » sur des appareils de cuisson, « poussière et toiles d’araignées » sur des tablettes : son rapport d’infraction de deux pages et demie a de quoi couper l’appétit.

Encore une fois, elle avait noté l’entreposage problématique de certains ustensiles de cuisine. Le fouet d’un batteur sur pied qui venait de servir à préparer une sauce aux arachides avait été replacé à l’intérieur d’un bac, en contact avec « une matière graisseuse brunâtre ».

Le propriétaire du restaurant a indiqué au Journal que certains de ses associés avaient quitté le restaurant et que la situation avait été grandement améliorée depuis.

► Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Extraits du rapport

« [L’employé] a pris la cuillère de service qu’il avait déposée dans l’évier après qu’elle est tombée par terre pour servir du riz dans la portion qu’il préparait » – Une inspectrice