Kean et Braidwood : la dureté du mental

SHAWINIGAN | On est vraiment rendu à jouer dans la tête de l’autre. Et depuis le deuxième combat entre Bernard Hopkins et Jean Pascal, jamais ce ne fut aussi évident.

Hier à Shawinigan, Simon Kean et Adam Braidwood ont atteint de nouveaux raffinements dans les attaques.

Surtout que les deux étaient nerveux comme on ne les avait pas souvent vus dans cet état. Braidwood, à son troisième combat au Québec, est apparu le premier dans la salle pour la conférence de presse. C’est la première fois que je le voyais aussi fébrile et cabotin. C’était palpable.

Puis, Simon Kean, bronzé et mince dans un élégant complet, est arrivé à son tour. L’air d’un homme d’affaires avec ses grosses lunettes et les cheveux soigneusement coiffés.

Après quelques minutes, les deux ont pris place sur l’estrade installée pour la conférence de presse. Et la game mentale a commencé.

Faire revoler ton bronzage en spray

Braidwood a parlé en premier. Au début, c’était plutôt gentil. Puis, il a pris une bonne respiration, s’est retourné vers Kean et son regard s’est durci. Épeurant à la limite. Genre de regard que tu ne veux pas voir dans une prison quand tu n’as pas de place à te cacher. Les deux minutes suivantes n’ont servi qu’à livrer un seul message. Simon, viens te battre comme un homme. Viens pas danser. Tu dis que tu aimes te battre, ben, c’est le temps. Moi, je te garantis que je vais te faire revoler ton bronzage en spray !

Y a eu comme un malaise. L’allusion était directe. Je ne crois pas que tu sois un vrai homme. Je ne crois pas que tu sois un dur. Tes allures parfaites et ton bronzage, j’en ai rien à cirer. Voilà ce que ça voulait dire.

Comme un fœtus dans le ventre de ta mère

Ceux qui n’ont pas idée de la testostérone de l’univers de la boxe comprendront difficilement la suite. On parle de deux géants de 245 livres, de 6 pieds et 5 pouces. Avec des passés difficiles.

Dans le fond, Braidwood venait de lancer à Kean qu’il était trop douillet pour résister devant lui.

Mais Kean avait fait ses classes. Il savait que le tendon d’Achille de Braidwood pouvait être ses parents. Ce sera la première fois que Bill et Robin Braidwood seront présents à un combat de leur fils. Et Kean savait que les parents ont beaucoup souffert des problèmes d’Adam. Et il a lu que la mère a visité son fils en prison pratiquement chaque semaine.

C’est là qu’il a attaqué : « Quand tu auras été assez frappé, que tu ne sauras plus comment réagir dans le ring, tu vas avoir le goût d’aller te réfugier derrière ta mère, de redevenir un fœtus pour te cacher dans elle », a-t-il lancé avec émotion.

Quand Camille Estephan a pris le micro pour traduire la phrase de son protégé, il avait eu le temps de réfléchir. Il a traduit l’essentiel, c’est-à-dire que Braidwood aurait le goût d’aller se cacher derrière sa mère... mais il n’a pas tout dit, pas tout traduit. Mais on a senti que Braidwood accusait le coup.

Puis Kean a remis un ourson en peluche qu’on donne aux enfants quand est venu le temps de la photo face à face...

Ils se sont regardés.

C’est le temps que les deux hommes se battent. Plus que le temps.

Meilleur directeur général ?

Camille Estephan, emporté par son enthousiasme, a présenté Antonin Décarie comme étant le meilleur directeur général du sport à Montréal. Meilleur que Kavis Reed des Alouettes, qu’Adam Braz de l’Impact et que Marc Bergevin de la Flanelle sacrée ? Pas certain que ce soit un gros compliment quand on regarde les résultats des trois autres...

