La Gaspésie rend hommage à La Bolduc

Le Musée de la Gaspésie inaugurait cette semaine l’exposition Madame Bolduc en tournée, sur la légendaire gaspésienne de Newport.

Le Musée de la Gaspésie s’est associé à La Boîte interactive, un studio spécialisé en conception et en production d’expériences interactives, pour la réalisation du spectacle immersif La Bolduc, turlutes du bon vieux temps.

Le bon coup de l’exposition est sans doute les pastilles de turlute qui sont déclenchées grâce à un détecteur de mouvements et de chaleur. Lorsqu’un visiteur marche sur une pastille, il démarre une turlute. Les plus habiles pourront ainsi turluter d’une pastille à l’autre et faire chanter La Bolduc.

Utilisant l’environnement augmenté et la spatialisation audio, les sons et les projections se mélangent à une cuisine et un salon des années 30.

À l’aide de nouvelles radiophoniques, on relate les événements les plus marquants de la carrière de La Bolduc: ses premières tournées, les veillées gaspésiennes, la femme d’affaires et l’accident d’automobile qu’elle a eu à Rimouski en 1937.

Le musée a réussi à dénicher une Ford 1930, très similaire à la célèbre Dodge 1931 que conduisait La Bolduc. Le musée l'a montée à la salle d’exposition du 2e étage. C’est après plusieurs démarches auprès d’association automobile que la chargée de projet d’exposition Vicky Boulay a finalement trouvé l’automobile Ford à quelques kilomètres seulement du Musée. Plus que pour le look, l’automobile sert également de surface de projection.

Étant donné l’importance de La Bolduc pour la Gaspésie, il était normal selon la directrice générale du Musée de la Gaspésie, Nathalie Spooner, d’y consacrer deux salles.

Le Musée détient dans sa collection plusieurs objets ayant appartenu à la chanteuse, légués au fil des années par sa fille. Dans la première salle d’exposition, on retrouve plusieurs objets ayant appartenu à La Bolduc dont ses costumes de scène, son violon et sa guimbarde. Il y a aussi la bannière originale peinte à la main pour la première tournée de La Bolduc.