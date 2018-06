La Journée Michel-Sarrazin

La 10e Journée Michel-Sarrazin, présentée le 24 mai dernier sous la coprésidence d’honneur d’Alain Guay, président de Caron & Guay, et de François Pelchat, vice-président location et marketing d’Immostar, a permis de remettre 132 000 $ net à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, ce qui représente une augmentation de 30 000 $ par rapport à l’an dernier. Ces fonds permettront aux personnes atteintes de cancer et leurs proches de célébrer la vie, jusqu’à la fin. Voir photo dans cette page.

Un été chargé

Photo courtoisie

Le peintre Yvon Lemieux de l’arrondissement Beauport à Québec ne chôme pas ces temps-ci. En plus d’être un des cinq peintres Hommage au Saint-Laurent (100 œuvres, 5 peintres, 5 régions, 5 ans), Yvon agira à titre de président d’honneur et d’artiste invité de trois symposiums de peinture au cours de l’été : le symposium à la Maisonnette de l’île, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, les 7 et 8 juillet, le 9e Symposium « À marée haute » de Champlain les 21 et 22 juillet et finalement le 9e symposium Jazz-Art de Beauport les 28 et 29 juillet. Né dans la paroisse de Saint-Pascal à Québec, Yvon Lemieux a commencé à peindre à l’âge de 16 ans ; il peint maintenant depuis plus de 50 ans.

Montant record

Photo courtoisie

L’École de musique Jésus-Marie (EMJM) a amassé 42 000 $ lors de sa campagne de financement dont le volet officiel s’est terminé, le 31 mai, par un cocktail dînatoire et un encan silencieux. Le montant a été dévoilé en présence d’Alain Fortier, associé chez Mallette et président d’honneur de la campagne 2018 dont l’objectif était de 35 000 $. L’argent amassé permettra à l’EMJM d’acheter de nouveaux instruments et d’offrir un soutien financier adéquat aux élèves de tous âges qui désirent poursuivre leur formation musicale. www.emjm.org. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Alexandre Gauvin, vice-président du conseil d’administration de l’EMJM, Alain Fortier, président d’honneur de la campagne de financement 2018, et Caroline Guay, directrice générale de l’EMJM.

Partenaires indispensables

Photo courtoisie

Si la Journée Michel-Sarrazin a connu un tel succès, c’est en partie à cause de ses partenaires. Les voici sur la photo, de gauche à droite : Patrick Lemaire, DG SDC Maguire, Jean G. Morency, président du CA Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, Louis Roy, président du CA de la Caisse Desjardins de Sillery—Saint-Louis-de-France, Alain Guay, coprésident d’honneur, André-Guy Racine, président du CA du Bénévolat Michel-Sarrazin, François Pelchat, coprésident d’honneur, Alain-Philippe Lemieux, DG Maison Michel-Sarrazin, Bernard Morin, représentant du CA de la Maison Michel-Sarrazin, Jean-Louis Souman, directeur du Domaine Cataraqui, et Nathalie Côté, DG Fondation de la Maison Michel-Sarrazin.

73 000 $ pour la MSPL

Photo courtoisie

Le tournoi de golf au bénéfice de la Maison de soins palliatifs du Littoral (MSPL), tenu le 5 juin dernier au club de golf de Lévis, a permis d’amasser 73 000 $ grâce à l’implication de Dessercom qui a doublé le montant initial amassé par le comité organisateur. De gauche à droite, Simon Nolet, président du comité organisateur, Clément Boucher, président du conseil d’administration de Dessercom, Joël Philibert, Owen St John, coprésidents d’honneur, et René Bégin, président du conseil d’administration de la MSPL.

Anniversaires

Photo courtoisie

Stéphane Harvey (photo), associé principal de l’étude Harvey Jean avocats, consul honoraire du Togo et gouverneur de la Fondation du Barreau, 51 ans... Bernard Tremblay, de B-Tay Constructions Inc. (le petit Bernard), 65 ans... Philippe Barbasch, d’Importations épicuriennes, 61 ans... Justin Leonard, golfeur américain (PGA), 46 ans... Courteney Cox, actrice de cinéma et de télé, 54 ans... Mario Gosselin, gardien de buts (1983-94 Nordiques, Kings, Whalers), 55 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 juin 2017. Danny Schock (photo), 68 ans, joueur de hockey qui a remporté la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston lors de la saison 1969-1970... 2016. Lois Duncan, 82 ans, romancière américaine... 2015. Yves Alain, 67 ans, ex-juge à la Cour supérieure du Québec... 2015. Jean Doré, 70 ans, 39e maire Montréal, 1986-1994... 2014. Casey Kasem, 82 ans, animateur radiophonique de renommée internationale.