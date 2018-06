Lancement couru pour Québecor

Québecor a invité ses annonceurs au Centre Vidéotron, le mercredi 13 juin, à l’occasion d’une grande soirée de lancement, pendant laquelle l’approche publicitaire multiplateforme de l’automne a été dévoilée. Cocktail dînatoire, musique d’un D.J., allocution de Pierre Karl Péladeau et prestation de Yama, gagnante de La Voix, ont animé cette soirée qui a réuni près de 400 personnes. Pascale a pris part à l’événement dont vous aurez un aperçu pendant l’émission Pleins Feux sur Québec de demain.

Photo courtoisie

Plusieurs artistes et personnalités étaient présents, dont Louis Jean, Frédérique Guay et Charles-Antoine Sinotte de TVA Sports, Jean-Philippe Dion, animateur de La Vraie Nature et du plus récent Gala Artis, Eve-marie Lortie animatrice de Salut Bonjour Weekend , ainsi que Sophie Thibault, Jean-François Guérin, Julie Marcoux et Mario Dumont de TVA Nouvelles et LCN. Pierre Jobin, Sébastien Dubois, Carl Larouche et plusieurs journalistes de l'équipe des nouvelles de TVA Québec figuraient aussi parmi les invités.