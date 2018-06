Lavoie du BBQ: tout sur le gril!

L’époque où le barbecue rimait uniquement avec hot-dogs, hamburgers, steaks et brochettes est assurément révolue. Avec leur second livre, Lavoie du BBQ, les frères Max et JP Lavoie nous entraînent à mille lieues de l’univers des grillades convenues, sans imagination et où la quantité a préséance sur la qualité.

Quelques minutes à feuilleter l’ouvrage suffisent à convaincre que tout, absolument tout, a sa place sur le gril. Et que l’audace culinaire est la bienvenue.

Inspirants !

Hot-dogs style Chicago agrémentés de cubes de cornichon, hambourgeois farcis au fromage bleu, pogos pimpés avec du bacon et tacos avec poitrine de bœuf ; aucune recette ne semble impossible à bonifier pour les frangins qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Photo courtoisie, Michel Paquet

Confiants en leurs habiletés et forts d’une expérience en partie construite lors de compétitions de barbecue, ils osent. « Il y a beaucoup de livres de barbecue, mais y’a personne qui fait des recettes aussi flyées, précise Max Lavoie. Mettre des pogos dans un livre de recettes, il faut que tu sois sûr de ton coup. »

Il y a des propositions que le duo qualifie de faciles (côtes de bœuf levées­­­) et même de jeu d’enfant (patates poutinées), mais il y a surtout une importante source d’inspiration.

« Étant le premier élève de Max, je pense qu’il y a beaucoup de gens qui peuvent s’inspirer de ce qu’il y a dans cette tête, confie JP. Max a toujours eu une facilité à partir d’une recette comme un grilled cheese et le faire cuire avec des beignes et mettre une viande fumée à l’intérieur pour le fun, avec le fromage. C’est juste de s’amuser avec les saveurs et de ne pas avoir peur d’essayer des trucs. »

L’avenir du Québec

Portés par leurs voyages de découvertes et leur désir de goûter aux saveurs qui émanent de l’abondance des cultures, les fondateurs de BBQ Québec réussissent bien à parler aux jeunes, car leur langage, leur approche et leur soif d’apprendre sont contagieux.

Ils aiment voir les jeunes suivre des cours de barbecue et assister à des événements comme le BBQ Fest. « J’aime mieux que les jeunes apprennent à faire du barbecue et qu’ils en fassent le soir avec leur famille, qu’ils bument avec leurs chums. Ils sont bien mieux d’inviter leurs chums à la maison et de faire un party barbecue », ajoute JP. Grâce à eux, entre autres, le Québec est sur la bonne voie. « Plus ça va, plus le Québec va se démarquer et être la place où il y a le plus de barbecues différents, assure JP. On a des cultures de partout sur la planète. Les gens font de la pizza sur le barbecue, du steak dans le feu, leur propre jambon, leur propre smoked meat... »

Pour eux, pas de doute : le barbecue est entre bonnes mains. « Au Québec, les gens sont artistiques, précise Max. Ils veulent essayer quelque chose de différent. »

Pour tout ce qui touche au gril, de l’appareil à ses accessoires, en passant par les recettes, les sauces, les épices et même les cocktails, Lavoie du BBQ est en vente.