Le parc aquatique extérieur du VVV enfin ouvert!

Le parc aquatique extérieur du Village Vacances Valcartier est officiellement ouvert! Les amateurs de glissades d’eau y sont attendus en grand nombre, tous les jours de l’été, même lors des journées fériées, jusqu’à la fête du Travail (3 septembre). Avec plus de 35 glissades et 100 jeux d’eau, deux rivières thématiques et une immense piscine à vagues, le tout entièrement chauffé, le plaisir est assuré! Par ailleurs, le Bora Parc, le parc aquatique intérieur du Village, demeure ouvert à l’année, tout comme l’Aroma Spa situé au premier étage de l’Hôtel Valcartier.

Photo courtoisie

Prolongez votre séjour en réservant l’une des 153 chambres ou suites familiales de l’hôtel ou un terrain au Camping Valcartier qui offre 600 emplacements. Et si une fringale se fait sentir, Nourcy Comptoir et Traiteur propose une offre alimentaire abondante et variée sur place, avec dizaine de restaurants et bars. Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend, rendez-vous au valcartier.com

