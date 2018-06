Le soccer en 11 chiffres

La coupe du monde de soccer en Russie a commencé et des millions d’amateurs la suivent assidument.

Voici quelques chiffres sur les retombées économiques et financières de ce sport.

1) 3,2 milliards

AFP

Les deux dernières coupes du monde ont réuni 3,2 milliards de personnes devant leur télévision, dont 1 milliard pour la finale. C’est dire si ce sport déchaine les passions, les chaines TV et les contrats publicitaires.

En comparaison, la coupe Stanley a regroupé 8,40 millions de téléspectateurs sur les 10 matchs et le Super Bowl en a réuni au plus 114 millions.

2) 900 milliards

AFP

L’industrie du soccer a généré 900 milliards de dollars canadiens en chiffres d’affaires en 2015. Cela en fait la 17ème économie mondiale en PIB, au-dessus de pays comme les Pays-Bas et la Belgique.

3) 431 millions

C’est le revenu moyen des clubs anglais de la Premier League, qui en fait la ligue de soccer la plus riche au monde.

À ce niveau, les équipes de la NFL sont bien au-dessus puisqu’elles reçoivent en moyenne 536 millions de dollars canadiens en revenus.

4) 4 milliards

AFP

Le club anglais de Manchester United est valorisé à 4 milliards de dollars et est le club le plus cher du monde. Derrière, on retrouve les deux grands espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, respectivement à 3,9 et 3,6 milliards.

En comparaison, les NY Rangers sont l’équipe la plus chère de la LNH avec une valeur de 1,96 milliard.

5) 4%

AFP

4% de la population mondiale, soit plus de 270 millions de personnes, jouent au soccer, ce qui en fait le sport le plus populaire au monde.

6) 10,6 milliards

AFP

En termes de droits TV, c’est aussi les Anglais qui mènent la danse. La Premier League a accumulé près de 10,6 milliards de dollars en droits télévisuels pour la période 2016-2019.

Pour la diffusion de la LNH, Rogers dépensera 5,2 milliards sur 12 ans.

7) 340 millions

AFP

C’est le montant du plus gros transfert jamais opéré en soccer marquant l’arrivée du Brésilien Neymar au Paris Saint-Germain.

En 2017, les clubs de soccer ont dépensé 8,28 milliards de dollars en transferts.

8) 1,7 milliard

AFP

L’équipe de France est la plus chère de la coupe du monde 2018 puisque son effectif en entier vaut 1,7 milliard de dollars canadiens.

Trois de ses joueurs, Mbappé, Pogba et Griezmann font notamment partie des plus chers au monde.

9) 39,5 millions

AFP

L’entraineur le mieux payé est José Mourinho qui gère le club anglais de Manchester United avec 39,5 millions de dollars en 2017.

Le coach de LNH le mieux payé est Mike Babcock des Maple Leafs de Toronto avec 10,5 millions de dollars.

10) 145 millions

AFP

Le joueur de soccer le mieux payé est Lionel Messi, le virtuose du FC Barcelone avec 145 millions de dollars canadiens en revenus. Cela regroupe un salaire de 110 millions et des contrats publicitaires de 35 millions.

Derrière lui se trouve la vedette du Real Madrid, Cristiano Ronaldo avec 141,5 millions.

Ils sont tous les deux sur le podium des athlètes les mieux payés du monde. Seul le boxeur Floyd Mayweather les dépasse avec 373,4 millions de dollars en revenus.

11) 8 lettres

AFP

Le sport s’appelle partout dans le monde le football. Football en 8 lettres, car on joue à la balle avec le pied. Le terme «soccer» est quant à lui une contraction de l’expression Association Football datant de la fin du 19ème siècle.