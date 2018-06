Les 10 pires routes du Québec en 2018

Pour une quatrième année consécutive, CAA-Québec a dressé le palmarès des 10 pires routes de la province.

À lire aussi: 5 distractions qui vous feront faire un accident

À lire aussi: CAA-Québec s'attaque au cannabis au volant

Après avoir sondé les internautes ce printemps pour dénicher les routes les plus mal en point, l’organisme québécois à but non lucratif a publié les résultats de son sondage.

Sans plus attendre, voici la liste des 10 routes ayant accumulé le plus de votes cette année:

10. Boulevard Saint-Joseph, Gatineau Courtoisie CAA-Québec

9. Autoroute 30, Montérégie Courtoisie CAA-Québec

8. Chemin de la Réserve, Shawinigan Courtoisie CAA-Québec

7. Route de la Rivière, Grande-Vallée Courtoisie CAA-Québec

6. Avenue Marcel-Villeneuve, Laval Courtoisie CAA-Québec

5. Route 389, Côte-Nord Courtoisie CAA-Québec

4. Chemin de la Rivière-Châteaugay, Ormstown Courtoisie CAA-Québec

3. Chemin Saint-Henri, Mascouche Courtoisie CAA-Québec

2. Traverse de Laval, Lac-Beauport Courtoisie CAA-Québec

1. Boulevard Gouin Est, Montréal Courtoisie CAA-Québec

Un palmarès qui fait du chemin

Chaque année, près la publication de cette triste liste, CAA-Québec entre en contact avec les responsables de l’entretien de ces routes pour les aviser de la situation.

Le ministère des Transports a d’ailleurs déjà confirmé la reconstruction d’une portion de six kilomètres de l’Autoroute 30, près de Contrecœur.

Des nids-de-poule qui coûtent cher

Selon les documents du dernier budget du gouvernement québécois, il faudrait investir une prodigieuse somme de 14,7 G$ pour remettre les routes principales du Québec dans un état acceptable.

L’état des routes a aussi un impact financier direct sur les automobilistes de la province. Pas moins de 30% d’entre eux affirment avoir dû effectuer des réparations sur leur véhicule après avoir roulé dans un nid-de-poule au cours des 5 dernières années.