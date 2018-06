Ouverture grandiose pour Kia Val-Bélair

La toute nouvelle concession Kia Val-Bélair (1920, de l’Interlude) a été inaugurée le 12 juin dernier, lors d’un grand cocktail qui a réuni près de 150 médias, fournisseurs et invités spéciaux. Cette concession réalisée au coût de 9 M $ affiche la nouvelle image mondiale de Kia, accueillant la clientèle à l’intérieur d’une bâtisse rouge et cubique aux allures futuristes. La nouvelle adresse appartenant à Serge Beaudoin et Steeve Michel a créé une trentaine d’emplois.

Octroyée par Kia Canada au groupe La Force Kia, la franchise de Val-Bélair s’ajoute aux deux autres propriétés de M. Michel et M. Beaudoin, Kia Québec et Kia Ste-Foy. Ensemble, elles comptent 180 employés. Année après année, le groupe La Force Kia se classe parmi les concessionnaires Kia les plus performants au Canada.