Procès pour fraude et complot: Accurso était impliqué dans la collusion, plaide la Couronne

«Vous avez énormément de preuves et d’informations crédibles pour démontrer un système de collusion et de corruption à Laval», a plaidé vendredi le procureur de la poursuite, Me Richard Rougeau.

«Sur 95 % à 98 % du récit, les témoins se sont corroborés», a avancé le procureur, ajoutant qu’il n’y avait que de «petites contradictions mineures» dans les témoignages présentés par le ministère public.

Selon Me Rougeau, l’accusé était bel et bien au courant et était impliqué dans le cartel de Laval; Tony Accurso ne le gérait pas au quotidien, mais intervenait en cas de problème, ce qui le place «au cœur» du système dirigé par l’administration municipale de l'ex-maire Gilles Vaillancourt.

La Couronne a invité le jury à «réfléchir au sérieux» de la prétention de la défense, voulant que seulement deux subalternes de l’accusé étaient au courant de la collusion, cachant ce fait à leur patron «pendant 15 ans».

L’avocat est entre autres revenu sur le témoignage-clé de Marc Gendron, un collecteur de la ristourne de 2 %, qui affirme avoir reçu 200 000 $ en argent comptant des mains de Tony Accurso à l’automne 2002.

«Il n’y a aucune raison logique de prétendre que l’individu l’a inventé», a plaidé Me Rougeau en référence à cette transaction. Le témoin a fait preuve d’une «extraordinaire précision» en témoignant sur cet événement «15 ans plus tard». Les «détails collatéraux qui ne servent pas le témoignage» donnent du poids à son récit selon l’avocat.

Le témoin Mario Desrochers, qui relatait une rencontre au sommet pour discuter de collusion en présence de l’ex-entrepreneur en construction de 66 ans, est aussi crédible aux yeux de la poursuite.

«Rien ne le motive à malicieusement accuser Tony Accurso. Pourquoi aurait-il inventé cette histoire avec tous les détails qu’il donne?» a demandé Me Rougeau.

Tony Accurso fait face à cinq chefs d’accusation, dont complot, fraude et corruption.

La semaine prochaine, le jury doit recevoir les directives finales du juge James Brunton avant d’être séquestré pour les délibérations.