[QUIZ] 10 questions sur l'actualité de la semaine

Question #10

Quel groupe d’humour diffusait cette semaine une vidéo pour une campagne de sensibilisation de la Fondation québécoise du cancer?

Ding et Dong

photo pascal huot

Cette association du duo absurde avec la Fondation Canadienne du Cancer en a surpris plusieurs. Et pourtant, les deux membres des Denis Drolet n’ont pas hésité un seul instant à collaborer au projet : «Quand ils nous ont présenté le projet, on trouvait que c’était percutant. Pendant qu’on le tournait, on s’est rendu compte que ça parlait beaucoup», a affirmé Vincent Léonard (le Denis à palettes).