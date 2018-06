Trop lâche d’attaquer les syndicats

L’OCDE, le FMI, l’OIT et les syndicats

Poursuivant sur les propos que j’ai tenus dans mon précédent texte, j’aimerais rappeler à ceux qui aiment bien jouer au « tough » et se faire du capital politique sur le dos des syndicats de travailleurs ordinaires les conclusions d’une étude récente publiée au mois de mai 2018 par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et par l’Organisation du travail (OIT) : « L’économie risque de faire les frais du recul des syndicats » (Le Devoir, 18 mai 2018). Oui, vous avez bien lu, les syndicats favorisent la croissance économique en permettant une meilleure répartition de la richesse. Oui, l’affaiblissement des syndicats au Québec et ailleurs au cours des dernières décennies a occasionné une montée sans précédent des inégalités économiques et l’appauvrissement des travailleurs. Tiens, c’est pas moi qui le dis, mais bien le Fonds monétaire international (FMI) lui-même : « Le Déclin des syndicats accentue les inégalités » (Le Devoir, 6 mars 2015).

Ah ben, les ténors du patronat, leurs universitaires et leurs ex-élus attitrés comme les Pierre-Marc Johnson, Jean Charest, Pierre Pettigrew, Raymond Bachand et Brian Mulroney nous avaient juré dur comme fer que les traités de libre-échange allaient enrichir grandement tous les travailleurs. Bien évidemment, ils mentaient une fois de plus afin de vous farcir la cervelle. Et ils continuent de nous répéter les mêmes « quétaineries ».

La mondialisation et le libre-échange qui donnent préséance aux droits des investisseurs et des compagnies au détriment des États et des travailleurs n’ont privilégié qu’à la classe dominante. Ils ont fait exploser les écarts de richesse en protégeant les profits des agents économiques et en mettant tous les États et tous les travailleurs de la terre en concurrence féroce entre eux pour le plus petit commun dénominateur. Pour ce faire, ils ont « libéralisé » le marché du travail, c’est-à-dire affaibli les lois du travail et les syndicats; ils ont baissé à presque rien l’impôt des compagnies et ont transféré la charge fiscale des entreprises aux individus; ils ont subventionné à qui mieux mieux les transnationales à même les fonds publics, ont favorisé la prolifération des paradis fiscaux et ont privatisé de nombreux services publics et sociétés d’État, etc.

Comment réduire les salaires?

Mondialisation oblige, que les hypocrites disent que cela va enrichir les travailleurs alors que dans les faits cela les appauvrit. Voilà en termes concrets ce qu’il en résulte de l’affaiblissement du droit des travailleurs et de leurs syndicats. Vous comprendrez alors pourquoi des millions d’employés au Québec et au Canada voient leurs conditions de travail être réduites comme une peau de chagrin :

- « Boom des travailleurs autonomes » (Le Journal de Montréal, 28 mai 2016). Obligés par la force des choses à devenir des travailleurs atypiques et non par choix;

- « L’emploi précaire demeure encore plus élevé au Canada » (Le Journal de Montréal, 28 mars 2015). Travail précaire et boom des autonomes riment avec flexibilité du travail pour les compagnies et moins de salaires;

- « Le cumul d’emploi en hausse de 31 %. 177 000 personnes occupent au moins deux postes au Québec » (Le Journal de Montréal, 2 mai 2015). On parle ici de « working poors » payés au salaire minimum et moins.

Et ça c’est sans compter l’explosion des travailleurs étrangers, du « cheap labor » qui viennent travailler ici, même les banques en embauchent, afin de réduire leurs coûts. Ajoutons-y de nombreux emplois transférés dans d’autres pays qui paient des salaires de misère comme des jobs en informatique, centres d’appel, comptabilité, etc. Sans oublier les transferts gouvernementaux octroyés aux familles et individus aux revenus modestes qui pourtant occupent des emplois dans des transnationales comme dans l’hôtellerie, le commerce au détail, les stations-service, le transport aérien, etc. Il en résulte dans les faits que ces transferts gouvernementaux constituent des subventions réelles aux entreprises. Si elles payaient mieux leurs employés, l’État pourrait réduire ces transferts gouvernementaux.

Nos élus à l’attaque des syndicats

Des élus, entre autres du PLQ, des conservateurs, de la CAQ-ADQ, n’ont de cesse, malgré les faits probants, de jouer les matamores et de faire les « goons » face aux syndicats des travailleurs ordinaires, mais jamais face aux syndicats des médecins et des entreprises.

À cet effet, prenons quelques perles du PLQ de Jean Charest à Philippe Couillard :

- « Couillard critique le “corporatisme” des syndicats » (La Presse, 28 septembre 2015). Selon Philippe Couillard, les compagnies ne versent jamais dans le « corporatisme »;

- « Le ministre Moreau intraitable devant les menaces “grotesques” de la Coalition syndicale » (La Presse, 24 septembre 2014). S’ils n’ont pas leurs gros bonbons, les alumineries, Bombardier, les docteurs, etc. menacent de déménager ailleurs. Mais ça, pour le PLQ, ce sont de justes cris du cœur qu’il faut satisfaire en sortant le chéquier. Voyons donc, les compagnies, le patronat, les cerveaux et les médecins n’ont jamais fait de menaces qui en plus seraient grotesques;

- « Rentrée scolaire. Michelle Courchesne (ministre de l’Éducation) juge les menaces des syndicats inacceptables » (Le Devoir, 28 juin 2012). Mais Michelle Courchesne trouve les menaces patronales tout à fait acceptables, comme toujours au PLQ.

- « Éducation, Les syndicats déforment la réalité, déplore Québec (PLQ) » (Le Devoir, 16 janvier 2015). Jamais le patronat fait ça!

- « Garderies. Les parents “pris en otage” par les grèves, dénonce Québec (PLQ) » (La Presse, 16 octobre 2014). Jamais au grand jamais les pétrolières, les banques, les pharmaceutiques, les médecins ont osé penser à nous prendre en otage.

Et mes meilleures sont :

Ils sont ridicules et ils ne s’en rendent même pas compte. Prenons le cas de l’ex-chef de l’ADQ, devenue la CAQ, maintenant rendu député conservateur à Ottawa, monsieur Gérard Deltell, qui s’est défoulé : « Il faut se tenir debout face aux syndicats » (24 heures, 25 octobre 2010). Et il faut se mettre à genou face à qui selon Gérard?

Celle-ci vient de l’Institut économique de Montréal. Une autre savoureuse pondue par l’IEDM : « Les syndicats nuiraient à la croissance économique » (Le Journal de Montréal, 27 août 2005). Mais l’OCDE, le FMI et l’OIT affirment le contraire. Alors, qui croire?

J’en ai plein d’autres bonnes, mais une de mes préférées a été larguée par nul autre que Jean Charest : « Seul un gouvernement libéral peut tenir tête aux syndicats, selon Charest » (Le Devoir, 17 octobre 2005). Mais quel parti peut avoir les poches dans la corruption, je me le demande.

Faute d’espace, je ne peux malheureusement pas m’étendre sur l’approche plus « positivement » patronale, où Philippe Couillard, malgré les milliards de dollars en fonds publics perdus a, malgré tout bon sens, défendu bec et ongles (et même vanté) les milliards de dollars engloutis dans Bombardier, les alumineries, l’éolien et la biomasse privés, la cimenterie McInnis, les pétrolières Junex et Petrolia, la centrale au gaz de TransCanada. Il a même été jusqu’à défendre, sur son honneur, le salaire des médecins.