Un 5e opus pour le duo Chromeo

Le duo originaire de Montréal présente son cinquième album. Ils ont beau figurer aux programmations des plus importants festivals de la planète, les membres de Chromeo espèrent pouvoir se produire davantage dans leur province natale, en 2019.

« L’an prochain, il faut qu’on retourne en Amérique du Sud, mais je veux aussi faire plus de trucs au Québec. Ce serait le fun de refaire une salle, à Montréal », a souligné David Malckovitch, alias Dave 1, joint à quelques jours du lancement de l’album Head Over Heels, paru vendredi.

Si le musicien nous parle de 2019, c’est que l’horaire du duo qu’il forme avec Patrick Gemayel (P-Thugg) est déjà bien chargé. En plus du Festival d’été de Québec (le 5 juillet) et d’Osheaga (le 3 août), plusieurs dates, aux États-Unis, mais également en Australie et en Europe, figurent à son calendrier de tournée, d’ici la fin de l’année.

« C’est aussi pour ça que je tenais à faire de la promo au Québec, en français, a-t-il ajouté. D’ailleurs, sur l’album, on retrouve un interlude qui s’intitule Right Back Home To You. C’est un peu comme un retour aux sources. »

Pour le funk

Ce retour aux sources s’illustre notamment par le fait que les meilleurs amis souhaitaient faire de leur album une sorte de « lettre d’amour » au funk, un genre qu’ils ont découvert lorsqu’ils étaient ados.

« Ça nous a ramenés à l’époque où nous étions deux ados de Montréal qui allaient sur la rue Saint-Denis pour s’acheter des disques de funk et qui découvraient ce que c’était », a expliqué David.

Composé et enregistré dans leur nouveau studio situé à Los Angeles, leur cinquième opus, qui comprend plusieurs collaborations (The-Dream, DRAM, French Montana...), leur aura demandé deux ans de travail à temps plein.

« Notre mandat, c’était de donner plus de puissance aux refrains des chansons, a indiqué le musicien. Nous voulions nous assurer que chaque chanson aurait vraiment un thème, un concept . Nous voulions que chaque titre soit immédiatement saisissable et mémorable. »

Changement d’image