Un bar à vins naturels, le Madeleine, ouvre ses portes à Québec

Amateurs de bons vins, nous avons trouvé l’endroit qu’il vous faut! Un bar à vins naturels, Madeleine le comptoir, a ouvert ses portes jeudi à Québec.

Le duo Patrice Plante et Isaac Larose, déjà fondateurs du speakeasy Le Nénuphar ouvert il y a un mois, se relance dans l’aventure. Le comptoir, situé dans le Centre horizon, à Limoilou, offrira des vins naturels, des cidres et hydromels ainsi que des bières de la microbrasserie Le Trou du diable.

Le bar est «inspiré par le restaurant de quartier parisien favoris d’Isaac lorsqu’il y demeurait et par la signature visuelle de l’artiste Saul Steinberg, principalement connu pour son travail avec The New Yorker», explique ainsi le duo sur la page Facebook de l’évènement.

Quant au nom des lieux, il rend hommage à «Madeleine Picard, la doyenne du salon de quilles» Royal Limoilou Bowling Club, situé dans les mêmes lieux que le comptoir.

Vous pourrez profiter des lieux, et du «décor de velours rose», les jeudis, vendredis et samedis, «de 21h à tard», indique encore l’évènement Facebook, qui précise que les jours et heures d’ouverture changeront par la suite.