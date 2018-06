Un premier tétraplégique au départ de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie

Un cycliste tétraplégique prendra le départ de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) samedi matin, à Lévis. Il s’agira d'une première dans les 10 ans d'histoire de l’événement qu’une personne avec un handicap physique roulera parmi le peloton.

Âgé de 24 ans, Samuel Larouche est paralysé à partir de la taille et a de la difficulté à prendre des objets dans ses mains à la suite d’un accident de gymnastique survenu il y a quatre ans. Lors d’un entraînement de routine, l’ex-gymnaste de haut niveau est tombé et s’est fracturé le cou et la moelle épinière.

Originaire de Jonquière, l’étudiant en kinésiologie caresse le rêve de participer un jour aux Jeux paralympiques. Quand l’équipe de la Coopérative des soins et services à domicile du Royaume lui a proposé en début d’année de rouler avec eux au Grand Défi en lui fournissant un vélo de 11 000 $ importé d’Europe, Samuel n’a pas hésité une seconde, même s’il n’était jamais monté sur un vélo depuis son accident.

Une première expérience

«C’est ma première expérience de cyclisme, a raconté le jeune homme lors d’une rencontre avant le départ du Grand défi. Je n’en ai jamais fait avant. Quand ils m’ont proposé ça, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Je me suis lancé dans l’aventure à 100 %. Je ne veux pas dire que je suis un pionnier. Je veux surtout lancer un message d’inclusion des personnes à mobilité à réduite.»

Pour des questions de sécurité, l’organisation du GDPL n’a pu autoriser Samuel Larouche à rouler lors des étapes entre Saguenay et Montréal. Il a toutefois pu prendre le départ officiel jeudi et il entrera avec les 1075 autres cyclistes au Stade olympique dimanche.

Trois copilotes

Afin de compléter La Boucle, il aura le soutien de ses trois «copilotes» Éric Potvin, Éric Desbiens et Stéphane Masse. Ces derniers se relaieront aux pédales derrière le siège de Samuel, qui mouline avec ses mains fixées par des gants spéciaux à son guidon adapté.

«Je taxe tout le temps les mêmes muscles. Je ne peux pas pousser, seulement tirer. J’ai seulement mes biceps qui contribuent. Ils se sont donné un gros contrat en prenant quelqu’un avec une déficience majeure», a admis candidement M. Larouche.

Pour ses équipiers toutefois, le jeu en vaut largement la chandelle.

«Pierre Lavoie a toujours dit que tout le monde pouvait faire le Grand défi. Samuel est le meilleur exemple qui soit», a confié Éric Potvin.

Les trois départs de La Boucle Vidéotron de 135 km ont lieu ce samedi matin à la Cité Desjardins de Lévis à partir de 9 h. Pas moins de 6000 «boucleurs» se joindront au peloton de 1075 participants à l’épreuve du 1000 km.

Le parcours du jour

La Boucle

Départs de Lévis, à 9 h, 9 h 20 et 9 h 40

Arrivée à Lévis, à 18 h

Distance : 135 km

Étape 9

Départ de Lévis, à 19 h

Arrivée à Sainte-Marie, à 21 h

Distance : 49 km

Étape 10

Départ de Sainte-Marie, à 22 h

Arrivée à Victoriaville, à 2 h

Distance : 102 km

Étape 11