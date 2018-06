Une neuvième victoire consécutive pour les Astros

Evan Gattis a réussi un grand chelem dans la victoire de 7-3 des Astros de Houston contre les Royals, vendredi soir, à Kansas City. Pour les visiteurs, il s’agit d’un neuvième gain en autant de sorties.

Gattis a vidé les sentiers en sixième manche grâce à son 14e circuit de la saison. Le frappeur désigné des Astros a conclu la rencontre avec deux coups sûrs et deux points marqués.

Alex Bregman et Carlos Correa ont également étiré les bras pour la formation de Houston.

Pour sa part, Mike Moustakas a produit trois points pour les Royals grâce à un double et en soutirant un but sur balles.

Charlie Morton (8-1) a empoché la victoire. En six manches de travail, il accordé trois points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises.

Jakob Junis (5-7) a encaissé le revers après avoir concédé six points, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers.