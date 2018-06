Victoire à l’arrachée contre Salina : Deux circuits suffisent pour les Capitales

Ça a été plus ardu que prévu pour les Capitales de Québec en lever de rideau de leur série contre le Stockade de Salina, l’équipe itinérante de la Ligue Can-Am, vendedi soir, mais deux claques en solo leur ont permis de quitter le Stade Canac avec une victoire de 2-1 devant 2475 spectateurs.

Les hommes de Patrick Scalabrini ont fini la soirée avec une maigre récolte de trois coups sûrs, dont le circuit décisif de Brad Antchak en septième manche alors qu’il y avait deux retraits. L’autre longue balle est venue du bâton de Yordan Manduley, en quatrième.

Les Capitales se sont heurtés au brio du partant du Stockade, Jordan Cummings, qui a œuvré durant l’ensemble des huit manches de ses coéquipiers en défensive, passant huit frappeurs dans la mitaine.

Le Stockade a surpris tôt dans ce match disputé en moins de deux heures, se rendant sept fois sur les sentiers à l’aide de frappes aux dépens de Karl Gélinas, qui a engrangé une quatrième victoire en six décisions. Le grand droitier a concédé sept coups sûrs et obtenu quatre retraits sur des prises en huit manches. Sean Donettelo a ensuite préservé l’avance pour obtenir un cinquième sauvetage.

«On savait que c’était une gang de gars qui s’élançaient et c’est ce qu’ils ont fait. Dans ce temps-là, l’approche est différente. Puis, c’était l’occasion pour moi de travailler certaines choses et ça m’a peut-être dans le trouble à une ou deux reprises», a analysé le Québécois de 34 ans.

«Ça prenait encore une fois une performance quasi impeccable de notre partant [...] J’espère que mes frappeurs vont aller se coucher en pensant à leur approche parce que je ne suis pas bien, bien content de beaucoup [d’entre eux] offensivement», a soufflé le gérant des Capitales, heureux tout de même pour Antchak, pour qui «ça allait moins bien depuis quelque temps», selon Scalabrini.

L’aventure du Stockade

Dire que le Stockade vit une aventure serait un vulgaire euphémisme!

Après avoir parcouru l’American Association l’an dernier à titre d’équipe itinérante, ce club formé majoritairement de joueurs de la Ligue Pecos (25 ans et moins), qui opère dans les régions montagneuses de la Californie, du Nouveau-Mexique, du Colorado, de l’Arizona, du Kansas et du Texas, a été invité à reproduire le scénario dans la Can-Am.

Avant d’amorcer leur tournée à Ottawa, samedi passé, les membres du Stockade ne s’étaient jamais rencontrés! Ils ont tous dû se rapporter par leurs propres moyens, certains en avion, d’autres en voiture, et hier, ils étaient quelques-uns à avoir conduit pour se rendre au match.

Gérant à Santa Fe dans la Pecos, T.J. Zarewicz a temporairement abandonné son équipe pour s’occuper de cette bande d’affamés qui ne demandent qu’à jouer au baseball.

Lui-même conduit cinq joueurs à bord de sa fourgonnette! «On a tous un but commun et c’est de jouer à un niveau supérieur», note le jeune instructeur de 27 ans. «C’est une opportunité qui ne peut passer qu’une fois dans une vie, surtout qu’il est difficile pour les joueurs de position d’obtenir une chance pour jouer dans la Can-Am où on retrouve beaucoup de vétérans. Les places sont restreintes. Pour certains gars, la marche est immense.»

Ce dernier mentionne qu’en sept ans d’existence, le circuit dans lequel Salina a brièvement évolué en 2016 a fait graduer 36 joueurs dans le baseball affilié, dont les lanceurs Jon Edwards et Christopher Smith, qui ont atteint les majeures. Zarewicz espère qu’au moins cinq de ses poulains se trouveront du boulot dans le baseball indépendant après cette virée dans le nord-est du continent.

«Tu vois qu’ils veulent et que chacun de ses gars se cherche un job. Certains d’entre eux ont bien paru et il faut leur lever notre chapeau», estimait l’instructeur-chef des Capitales après la rencontre.

Du secours du junior

Pour le receveur des Alouettes de Charlesbourg, Raphaël Ross, la venue de cette équipe lui a souri puisqu’il a signé un contrat pour la durée de la série contre les Capitales à la suite de la libération d’un joueur à sa position. Ross, 19 ans seulement, agissait comme remplaçant, hier. Il frappe pour ,371 avec 10 points produits en 17 matchs depuis le début de la saison dans la LBJÉQ.

Les deux clubs remettent ça dès 18 h 05, samedi soir. Arik Sikula (3-2) aura le mandat de guider les Capitales vers un quatrième succès d'affilée.