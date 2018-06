[VIDÉO] Après avoir passé plus d’un mois dans un CHSLD Manon Massé critique le système de santé

Alors que le premier ministre Philippe Couillard venait de se féliciter pour les «progrès considérables» que son gouvernement a effectués en santé, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, dresse un tout autre constat, elle qui a dû passer un peu plus d’un mois coincée dans un CHSLD...

Celle qui était en réadaptation après s’être cassé la jambe lors d’un accident de ski en avril, en avait long à dire sur son expérience personnelle dans le système de santé, vendredi au Salon bleu.

«M. le premier ministre n'a pas passé les mêmes semaines que, moi, je viens de passer dans le système de santé pour dire ça. C'est clair, c'est clair parce que ce n'est pas ça que, moi, j'entendais. Puis, en plus de ça, ce que j'entendais des préposés, les infirmières, les gens de l'entretien, c'est que, s'ils parlaient, ils perdaient leur job, c'est ça qu'ils me disent. [...] Ce gouvernement-là a été élu avec 41 % des voix des Québécois et Québécoises, exprimées aux dernières élections, et pourtant ils ont gouverné en roi et maître. Les patients doivent être plus patients que jamais, pas juste pour les urgences, pour avoir des soins en CLSC, ils frappent des portes pour avoir accès à des physio, pour avoir accès à des services», a-t-elle déploré.

Le ministre de la Santé a pris la balle au bond et s’est permis un «petit moment de déformation professionnelle» pour «retourner à (ses) sources», de médecin.

«Le système de santé a été un succès quand je regarde ma collègue. Manifestement, elle va bien, elle a été bien traitée, selon les règles de l'art, et la meilleure démonstration est sa capacité de prendre la parole aujourd'hui, debout à l'Assemblée nationale, compte tenu de l'épisode récent», a-t-il rétorqué, malgré le fait que la députée de Québec solidaire se déplace à l’aide de béquilles!