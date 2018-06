[VIDÉO] On termine notre visite de l’E3... en parlant avec des zombies

C’est hier que prenait fin l’édition 2018 de l’E3 à Los Angeles.

Alors que les gamers qui y étaient font leurs valises et s'apprêtent à reprendre l’avion, on vous propose de revoir notre dernière diffusion en direct de l’événement. On y voit notre collaboratrice terminer sa visite de la foire de façon assez absurde, merci.

En plus de nous faire vivre l’expérience E3, Christine a interviewé une zombie d’un jeu Walking Dead (oui, oui) et a taquiné l’enfant de Kratos, de God of War (juré craché).

Les joies du direct, hein!

Nos diffusions précédentes

Jour 1 de l'E3: On répond à vos questions

Jour 2 de l'E3: On commence notre visite de la foire