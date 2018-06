Vitamines liquides estivales

Couleurs pétillantes, saveurs naturelles, vertus rafraîchissantes et bienfaits instantanés... Invitez les smoothies et les jus fraîchement pressés dans votre été en visitant ces cinq destinations vitaminées !

Bienfaits immédiats !

Photo courtoisie

Vous avez un besoin immédiat à combler, comme réduire le stress, obtenir une dose d’énergie ou vous hydrater ? Le Comptoir santé La Serre (117, rue Dalhousie) a le jus pressé à froid, le smoothie ou le lait d’amande qu’il vous faut ! Présentées dans de belles bouteilles faciles à transporter dans toutes vos activités, ces boissons dévoilent leur personnalité par leurs noms inspirants. Par exemple, le lait d’amande Wô les moteurs (pistaches, noisettes, amandes, noix du Brésil, noix de cajou, sirop d’érable) a des bienfaits antistress. Le smoothie De bonheur su’l piton (banane, canneberge, mangue, son d’avoine, lait wô les moteurs) offre des gorgées de vitalité. Et pour vous hydrater, le jus Attache ta tuque avec de la broche (melon d’eau, cantaloup, citron, piment de Cayenne et raisins verts) est tout indiqué. Kéfir d’eau et kombucha aussi offerts, selon les saveurs de saison.

À la rescousse des sportifs

Photo courtoisie

Situé à proximité de pistes cyclables à Saint-Romuald, le O’Ravito Café Relais (2560, chemin du Fleuve) a confectionné des recettes de smoothies judicieusement dosées, aux vertus très appréciées par les sportifs. Que ce soit pour profiter d’une hausse d’énergie, faciliter la récupération physique après l’effort, faire le plein de vitamines ou d’antioxydants, les boissons à base de fruits proposées peuvent les aider. En y ajoutant des protéines, comme celles de chanvre ou de petit lait, un verre se transforme en petit-déjeuner. Goûtez entre autres à l’Énergisant (ananas, mangue, banane, épinard, chia, sirop d’érable, lait, jus d’orange) et l’Antioxydant (chou rouge, bleuet, betterave, banane, gingembre, yogourt et lait d’amande). Prenez note que cet été, le O’Ravito opérera le foodtruck de la Baie de Beauport et proposera un smoothie maison chaque jour.

Les saveurs de la santé

Photo courtoisie

Ness est le nom du restaurant santé situé au 241, rue Saint-Joseph Est, dans Saint-Roch, qui signifie Nature, Équilibre, Saveurs et Santé. Quatre principes qui se retrouvent autant dans les assiettes que dans les verres offrant la santé dans toutes ses saveurs. Les jus pressés à la commande, sans sucre ajouté, permettent de profiter de 100 % des bienfaits des fruits et légumes sur-le-champ. C’est le cas du jus Immunitaire (orange, citron et gingembre) et du Vitalité (concombre, céleri, kale, citron) par exemple. Les smoothies préparés avec des fruits congelés, sans ajout de glace ou de sirop, sont sucrés avec de la purée de datte plutôt qu’avec du mauvais sucre. Ils contiennent du lait d’amande maison, de l’eau filtrée ou du réjuvélac (eau de blé fermenté) et il est possible d’y ajouter de la protéine. Pourquoi ne pas essayer le Détox (ananas, mangue, brocoli, pâte de dattes et réjuvélac) ou le BBC (bleuets, banane, cacao et pâte de dattes) ?

Bonheur liquide

Photo courtoisie

Le Blender (655, rue Saint-Jean) a fêté son premier anniversaire le 10 juin. Restez à l’affût des célébrations à venir très bientôt et mettez-vous déjà dans l’ambiance en découvrant les smoothies et les jus pressés à la seconde que l’établissement vous suggère. Ils ont fait l’objet d’un long processus de recherche et de développement qui a permis d’élaborer des recettes incontournables mettant en valeur des produits reconnus pour leurs bienfaits et pour leurs saveurs. Parmi celles-ci, les smoothies Menthe religieuse (mangue, épinard, gingembre, menthe et eau de coco), Bon matin (boisson d’amande, banane, fraise, beurre d’arachide et avoine), Poil de carottes (carotte, orange, mangue, gingembre, eau de coco et ananas), ainsi que le jus Vamos à la playa (kale, ananas, pomme, gingembre et citron). Le bonheur n’est pas que liquide au Blender bar à jus, puisqu’un menu à 80 % vegan vous attend, tout comme les « creamsicles » qui arrivent juste à temps pour l’été.

Pause fraîcheur

Photo courtoisie

Chez Freshii (47, boul. René-Lévesque Est), les recettes de smoothies et de jus vous permettent de faire le plein de fraîcheur, de saveurs et de super aliments. Par exemple, parmi les jus pressés au quotidien offerts, savourez l’Énergie verte (chou kale, épinard, laitue romaine, pomme verte, concombre, citron) ou l’Énergie rouge (betterave, citron, gingembre, carotte). Si un smoothie vous tente, essayez entre autres le Recoverii (mangue, ananas, curcuma, miel, lait de coco, banane) ou le Banane et noix (banane, amande, noix), concoctés avec du yogourt probiotique glacé faible en gras. Et pourquoi ne pas faire une cure désintox de un, deux ou trois jours, comprenant quatre jus de fruits et une salade par jour ? Personnalisez également votre repas santé.