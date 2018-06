TREMBLAY, Sylvie Villeneuve



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 8 juin 2018, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Sylvie Tremblay, épouse de feu monsieur Yves Villeneuve et conjointe de monsieur André Huot. Née à Québec, le 18 mars 1954, elle était la fille de feu dame Cécile Marceau et de feu monsieur Maurice Tremblay. Elle demeurait à Québec, arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière la Souvenance. Outre son conjoint André, madame Tremblay laisse dans le deuil son frère Rodrigue; tous les membres des familles Tremblay, Marceau et Huot; ses ami(e)s: Jocelyn et Liane Huot, Denise Devault ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres ami(e)s dont ceux du camping Rivière Montmorency. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de