McMAHON, Jeannine Denis



Au CHSLD de Waterloo, le 14 mai 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Jeannine Denis, épouse de feu Gérard McMahon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: James (Francine Beaulieu) et Dennis (Johanne Tousignant). Elle était la mère de feu Robert (Louisette Renaud), elle laisse aussi dans le deuil ses petits et arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de: Rolland, André, Gérard, Robert, Yvette, Fernande, Rita, Lucille et Aline. Lui survivent aussi ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La crémation a eu lieu au crématorium Girardot et Ménard. La famille vous accueillerade à compter de MIDILes arrangements funéraires ont été confiés au