MÉDAILLE, Henri



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 juin 2018, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédé accidentellement monsieur Henri Médaille, époux de madame Elisabeth Quennesson, fils de feu madame Thérèse Guénéhec et de feu monsieur André Médaille. Monsieur Médaille était originaire de Lorient (Bretagne) et vivait au Québec depuis 1967. Il demeurait à Lévis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Gilbert Cordeau), Yves, Hervé, Anne (François Leclerc), Alain (Anne-Marie Roy); ses petits- enfants: Olivier et Julien Médaille-Cordeau, Guillaume et Christophe Leclerc, Charles-Alexandre Médaille; ses frères et sœurs: Marie-Thérèse Médaille, feu Bernard Médaille (Gisèle Morisot), feu Anne-Marie Médaille (feu Henri Muller), Alban Médaille et Geneviève Médaille (Jürgen Schwarz); ses beaux-frères et belles-sœurs: Claude Quennesson (Lumin Mariathasan), Bernard Quennesson (Anne-Marie Blondeau), Thérèse Quennesson (Michel Fournier), Françoise Quennesson (Daniel Martin), Michel Quennesson (Jeannette Decourrière) et Chantal Quennesson (Alain Le Roux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 20 juin 2018, de 18h à 21h.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 heures. L'inhumation se fera par la suite au cimetière Mont-Marie. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, au neurologue et au personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les bons soins et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de généalogie de Lévis, C.P. 50012, Lévis, Québec, Canada, G6V 8T2. Des formulaires seront disponibles sur place.