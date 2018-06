Aurait-il voulu être un dictateur?

On enfonce une porte ouverte en disant que Trump est grossier, menteur et qu’il se trouve « amazing ».

Ce ne serait que risible s’il n’y avait un côté infiniment plus sombre.

Trump arrive au Sommet du G-7 et traite avec un incroyable mépris Merkel, Macron, May, Abe, Conte et Trudeau.