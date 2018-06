[Critique] Stone Temple Pilots au RockFest: la vie après Scott Weiland

Il faut parfois dans la vie s’avouer les vraies affaires : la barre était assez basse pour le concert de Stone Temple Pilot, vendredi soir au Rockfest. Comment diable la formation californienne allait pouvoir survivre au suicide de son charismatique chanteur, survenu en 2015?

Après tout, Stone Temple Pilot sans Scott Weiland, c’est un peu comme un steamé sans moutarde baseball ou un film de Star Wars sans Harrison Ford.

Mais allons droit au but: les nostalgiques ont été comblés par cette prestation nostalgique, où les classiques de la première heure s’enfilaient les uns derrière les autres.

En se fermant les yeux, on pouvait même se méprendre avec la voix nasillarde et impertinente de Jeff Gutt, qui a hérité en 2017 de très gros souliers à chausser.

Celui qui s’est fait un nom via l’émission The X Factor a livré la marchandise, en essayant davantage de personnifier Weiland que de donner un nouveau son au matériel de STP.

Il a le physique juvénile et la voix, ne lui manque que les déhanchements lascifs, l’exubérance, les stripteases progressifs et le comportement imprévisible, dicté par une consommation soutenue d’héroïne.

À ce niveau, l’arrivée de Jeff Gutt est une bonne nouvelle. Il est solide et n’a pas fait poireauter son public pendant 45 minutes comme l’a souvent fait son prédécesseur en concerts dans le passé.

Mais bon, passons. Un groupe ne se limite pas qu’à la personne qui tient le micro. Sauf pour les Doors et La chicane peut-être.

Il faisait juste bon de retrouver les frères Dean et Robert DeLeo sans oublier l’efficace Eric Kretz à la batterie.

Et toutes les réserves du monde se sont vite évaporées dès que les premiers accords de Wicked Garden ont été plaqués, devant une foule compacte et gagnée d’avance.

Christina Labelle

Les gens ne voulaient pas vraiment entendre le nouvel album éponyme du groupe sorti en mars (sauf Meadow qui s’écoute bien), ils voulaient profiter des bombes des albums Core et Purple.

Ils ont été servi avec les Vaseline, Big Empty, Plush et Interstate Love song. Oui c’était jouissif de réentendre live les premières notes de Big Bang Baby.

Avec ses perpétuelles verres fumés, le bassiste Robert DeLeo semblait aussi profiter du moment, avec un large sourire estampé dans le visage.

Christina Labelle

Avant de quitter la scène, le groupe a transformé la foule en chorale géante avec l’énergique Trippin’ on a hole in a paper heart et, bien sûr, Dead & Bloated.

On aime le Rockfest pour l’éventail de possibilités musicales, mais lorsqu’on tombe sur un de nos groupes chouchous, on regrette que le temps alloué soit si court.

À propos de Prophets of Rage

Il était cependant très facile de s'en remettre avec le set de Prophets of Rage, qui débutait au même moment sur le coup de minuit.

Cet heureux mélange des grands succès de Rage et de Cypress Hill (Insane in the brain et Jump around quand même!) avait tout pour achever la foule.

Comme quoi il n’y a pas que Stone Temple Pilot qui a réussi à survivre au départ de son chanteur.