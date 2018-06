Des mariages sur des fermes

THURSO | Les mariages à la campagne sont tellement populaires que des fermes québécoises sont prises d’assaut par les couples à la recherche d’un endroit rustique pour célébrer.

La ferme bovine Brylee, située à Thurso en Outaouais, accepte déjà les réservations pour l’été 2020 puisque l’endroit affiche complet cette année et presque complet en 2019. Pas moins de 13 mariages y seront célébrés d’ici le mois d’octobre.

La tendance pour ces cérémonies dans la nature est à la hausse. Tellement que la gestionnaire de la ferme Brylee, Lise Villeneuve, a quitté son emploi d’infirmière en 2013 pour se consacrer au développement de cette division de l’entreprise familiale à temps plein.

Au cours des deux dernières années, la ferme Brylee a enregistré un bénéfice de 20 000 $ lié à l’organisation de mariages. C’est une façon de diversifier ses activités puisque l’industrie du bœuf n’est plus ce qu’elle a déjà été.

« Les marges sur le bœuf sont très petites. Le fait de le vendre par l’entreprise pour les repas pendant des mariages nous permet de mieux le rentabiliser. Ça ajoute une plus-value à notre bœuf. »

Photo courtoisie

Non conventionnel

« Depuis notre premier mariage en 2010, on sent qu’il y a un virage. Les gens recherchent autre chose qu’une salle fermée. À la campagne, les enfants jouent dehors et les gens décompressent plus », dit la femme du propriétaire de cette ferme bovine.

Maxime Durocher-Demers et Jaëlle Brien ne regrettent aucunement d’avoir uni leur destinée à la campagne en octobre dernier.

Les amoureux voulaient un mariage différent et ont été charmés par la grange centenaire qui sert de salle de réception à la ferme Brylee.

« On regardait certains centres communautaires, mais on trouvait l’ambiance grise. Le côté nature offrait un intérêt et un visuel beaucoup plus intéressant », affirme le nouveau marié.

Le couple dans la vingtaine fait remarquer que l’aspect religieux est moins recherché de nos jours.

« Dans les dernières années, on peut faire des mariages comme on le veut, à notre image », dit Jaëlle Brien.

Le fait que la cérémonie ait lieu au même endroit que la réception et que les invités puissent apporter leur propre alcool est un atout pour sortir du moule des mariages traditionnels, selon le couple.

Service de traiteur

Des avantages qui sont régulièrement soulevés par les mariés, fait valoir la gestionnaire de la ferme Brylee.

« Juste le fait de ne pas devoir gérer un bar, ça leur enlève tout un casse-tête », mentionne Mme Villeneuve.

Plusieurs fermes québécoises ont suivi la vague et offrent aussi leurs installations à de futurs mariés, souvent dans l’optique d’avoir un revenu supplémentaire aux activités agricoles.

Les producteurs qui veulent offrir le service de traiteur sur place doivent toutefois obtenir une attestation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Pour une ferme bovine, la Commission exige notamment que les repas offerts aux invités contiennent la viande des bœufs.